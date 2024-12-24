У справі Гринкевичів суд прийняв нове рішення, а ЄСПЛ відкрив своє провадження

Печерський районний суд м. Києва прийняв рішення про зменшення суми застави для Романа Гринкевича та продовжив термін тримання його під вартою до 21 січня 2025 року.

Про це повідомляють "Українські новини".

Зазначається, що за останні місяці у справі львівських підприємців - батька та сина Ігоря і Романа Гринкевичів, відбулося чимало змін. Зокрема, за рішенням суддів, сума застави для Романа Гринкевича була зменшена до 302 млн грн - це майже на 130 млн грн менше, ніж було від початку.

У чому підозрюють Гринкевичів

Романа Гринкевича підозрюють у нібито постачанні МОУ військової форми неналежної якості. Однак цю версію слідства заперечують не лише обвинувачені, але й МОУ, і Генштаб ЗСУ. Там навпаки інформували про те, що форма від Гринкевичів за весь час дії контрактів не отримала жодної скарги чи рекламаційного акту.

Батька Романа - Ігоря Гринкевича, ДБР звинувачує у нібито передачі хабаря посадовцю Бюро Костянтину Бруссо. Однак після того, як матеріали цього провадження були відкриті, з’ясувалося, що факту передачі грошей у ній немає.

Про відсутність у справі проти Гринкевича факту передачі хабаря ще у квітні повідомляв ексміністр юстиції Денис Малюська.

Він заявляв, що в нього не дуже популярна думка з приводу Гринкевичів.

"В мене є шкурний інтерес, я намагаюсь на всьому економити державні кошти. Ми, як Мін’юст, теж закуповуємо дуже багато всього: закупівлі на мільярди. І коли я розумію, що постачальників держави активно тягають по в’язницях – це означає, що конкуренція на закупівлях зменшиться. В мене, зокрема, їх стане менше. Бо кожна людина, при здоровому глузді, якщо має можливість щось не постачати державі і взагалі не торкатися держави, вона ніколи цього не робитиме", - говорив він.

Також він наголошував на тому, що чіткої відповіді на те, в чому конкретно звинувачують Гринкевичів – не буде.

"Вам скажуть, що напевно корупція, але напевно і ні, тому що на передачі грошей нікого не взяли, наскільки я розумію", - підкреслював Малюська.

Нагадаємо, Ігор та Роман Гринкевичі перебувають під вартою майже рік. І зважаючи на недостатність законних підстав застосування до них найбільш суворої міри запобіжного заходу, у справу вступив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Судді ЄСПЛ, зокрема, тепер розслідуватимуть порушення прав підозрюваних на свободу, права на справедливий суд та факти не забезпечення медичної допомоги в СІЗО.