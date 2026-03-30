UCSC TALKS 2026: як долучитися до головної конференції про енергоефективність ТРЦ та ритейлу

Українська Рада Торгових Центрів запрошує приєднатися до професійної конференції UCSC TALKS 2026, присвяченої енергоефективності та енергонезалежності бізнесу. Подія відбудеться 22 квітня у Києві, в інноваційному просторі UNIT.City, і збере представників усіх типів комерційної нерухомості, ритейлу та енергетичного сектору.

Захід стане майданчиком для обговорення практичних рішень, які вже сьогодні допоможуть бізнесу працювати в умовах енергетичної нестабільності, а також підготуватися до наступного опалювального сезону.

Про що говоритимуть?

Програма заходу складається з двох тематичних сесій. Перша сесія присвячена досвіду проходження зими 2025/2026, під час неї заплановано панельну дискусію "Досвід зими 2025/2026. Як ми пережили кризу?", де провідні гравці ринку девелопменту поділяться практичними кейсами роботи в умовах тривалих відключень електроенергії, розкажуть про найкритичніші моменти сезону та рішення, які виявилися ефективними.

Також у рамках першої сесії відбудеться публічне інтерв’ю з представником топ-менеджменту однієї з ключових енергетичних компаній України щодо прогнозів на зиму 2026/2027. Особистість спікера наразі не розкривається з міркувань безпеки, а інтерв'юером виступить Ігор Орел, редактор відділу "Індустрії" Forbes Ukraine.

Друга сесія буде повністю присвячена практичним рішенням у сфері енергоефективності та енергетичної незалежності. Своїм досвідом поділяться як девелопери та ритейлери, так і постачальники енергетичних рішень.

Серед виступів у другій частині заплановано такі презентації:

"Енергостійкість мегамолу: досвід запуску СЕС у Lavina";

"Енергоефективність та енергетична незалежність: практичний досвід NOVUS";

"Комплексні енергетичні рішення для бізнесу: поєднання споживання, генерації та установок зберігання енергії" від компанії IKNET;

Кейс з енергонезалежності від компанії "Епіцентр";

Кейс з впровадження когенерації в ТРЦ Veles Mall;

"Енергетична стійкість бізнесу: системні сонячні рішення та УЗЕ від Atmosfera";

Фінансове рішення від Укргазбанку;

Теплові насоси: рішення від LG "Вісен Україна".

Спікерами виступлять: СЕО ТРЦ Lavina Mall Дмитро Лашин, заступник генерального директора з управління активами NOVUS Дайнюс Туменас, СЕО ТРЦ Veles Mall Юрій Кізім, менеджер з продажу Atmosfera Євген Криворучко, генеральний директор IKNET Юрій Подоляк та інші.

Партнерами заходу стали енергетичні компанії IKNET, "Вісен Україна" (офіційний дистриб’ютор LG), Atmosfera та провідний банк сталого розвитку Укргазбанк.

Як долучитися до заходу?

Продаж квитків на конференцію триває. Кількість місць обмежена! Вартість участі становить:

5 000 грн — для членів УРТЦ;

10 000 грн — для інших учасників ринку.

Забронювати своє місце та ознайомитися з повною програмою можна на сайті конференції.

До участі запрошуються девелопери, власники та керуючі ТРЦ, представники бізнес-центрів, готелів, інженерні та енергетичні компанії, а також усі, хто працює над підвищенням енергоефективності своїх об’єктів.