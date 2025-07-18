Українська заморожена вишня отримала шанс на експорт: ціни активізували заготівлю

Сезон вишні 2025 року, який спершу обіцяв бути провальним через весняні заморозки, несподівано перетворився на перспективний для експорту замороженої продукції. Українські переробники вже заготовили не менше 20 тисяч тонн замороженої вишні, що стало рекордним показником останнього десятиліття.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Весняні погодні аномалії справді пошкодили комерційні насадження в кількох регіонах, однак традиційно врожайна вишня у приватному секторі врятувала ситуацію. Ціни на сировину стрімко зросли вже на старті сезону – до 80–90 грн/кг ($1,93–2,17), що спровокувало масовий збір ягоди навіть тими, хто раніше не займався її продажем.

Згодом зростання обсягів на ринку спричинило корекцію ціни – до 70–80 грн/кг, що дозволило знизити собівартість замороженої продукції.

Європейський ринок нині демонструє підвищений інтерес до української продукції, адже в країнах ЄС очікується скорочення власного виробництва вишні. Завдяки конкурентній ціні, якості та зручній логістиці, українська заморожена вишня вже постачається до Польщі, Німеччини, Нідерландів і країн Північної Європи. Експортні ціни залишаються привабливими — від 169 до 193 грн/кг ($4,08–4,66) за ягоду без кісточки, і від 131 до 145 грн/кг ($3,14–3,49) за продукцію з кісточкою.

Директор компанії-експортера заморожених фруктів і ягід "Ярофрут" Віталій Сидоренко підкреслив, що, попри невтішні прогнози навесні, нинішній сезон став шансом для галузі. Завдяки високим цінам, скоординованим діям населення та стабільному зовнішньому попиту, переробники змогли сформувати значну сировинну базу, а українські компанії — зміцнити свої позиції на європейському ринку заморожених ягід.

Нагадаємо, квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу таких популярних фруктів, як вишня та черешня. Також очікується менший врожай літніх сортів малини. Лохина, за попередніми оцінками, від заморозків не постраждала.