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Украинская замороженная вишня получила шанс на экспорт: цены активизировали заготовку

вишня
Украинская замороженная вишня получила шанс на экспорт / Depositphotos

Сезон вишни 2025 года, который сначала обещал быть провальным из-за весенних заморозков, неожиданно превратился в перспективный для экспорта замороженной продукции. Украинские переработчики уже заготовили не менее 20 тысяч тонн замороженной вишни, что явилось рекордным показателем последнего десятилетия.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit .

Весенние погодные аномалии действительно повредили коммерческие насаждения в нескольких регионах, однако традиционно урожайная вишня в частном секторе спасла ситуацию. Цены на сырье стремительно выросли уже на старте сезона – до 80–90 грн/кг ($1,93–2,17), что спровоцировало массовый сбор ягоды даже теми, кто раньше не занимался ее продажей.

Впоследствии рост объемов на рынке повлек за собой коррекцию цены – до 70–80 грн/кг, что позволило снизить себестоимость замороженной продукции.

Европейский рынок в настоящее время демонстрирует повышенный интерес к украинской продукции, ведь в странах ЕС ожидается сокращение собственного производства вишни. ягоду без косточки и от 131 до 145 грн/кг ($3,14–3,49) за продукцию с косточкой.

Директор компании-экспортера замороженных фруктов и ягод "Ярофрут" Виталий Сидоренко   подчеркнул, что, несмотря на неутешительные прогнозы весной, нынешний сезон стал шансом для отрасли. Благодаря высоким ценам, скоординированным действиям населения и стабильному внешнему спросу, переработчики смогли сформировать значительную сырьевую базу, а украинские компании укрепить свои позиции на европейском рынке замороженных ягод.

Напомним, апрельские заморозки нанесли существенный вред садам в Украине, что может спровоцировать нехватку таких популярных фруктов, как вишня и черешня. Также ожидается меньше урожая летних сортов малины. Лохина, по предварительным оценкам, от заморозков не пострадала.

Автор:
Татьяна Гойденко