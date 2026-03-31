Український маркетинг-форум зім'яв власні банери і пояснив чому

Щороку Український маркетинг-форум шукає для своїх рекламних комунікацій креативні ідеї, які підтримують ключову тему події. У 2026-му важливими для професійної маркетингової спільноти є питання, як жити та працювати у світі, що поламався, як продовжувати рух, коли звичні моделі та правила не діють.

Ірина Бондаренко, генеральна продюсерка форуму, власниця івент-менеджмент-компанії IdeasFirst, розповідає про задум організаторів: "Коли ми обговорювали тему форуму, зрозуміли, що важливо підкреслити саме цю точку зламу. Бо головний виклик – тверезо дивитися на ситуацію: не маніпулювати страхами, не продавати ілюзії, не робити вигляд, що все під контролем. А створювати опори для себе й інших. Саме за таких умов з’являються нові сенси та стратегії, не через гучні обіцянки, а через чесність, витримку та здатність бачити реальність без прикрас".

Сергій Костя, продюсер Українського маркетинг-форуму, регіональний маркетинг-директор Bolt у країнах Центральної, Східної Європи та Азії, додає, що головна цінність форуму цього року – у спільному пошуку відповідей: "Ми зібрали людей, які вже діють у цій новій реальності й готові ділитися тим, що працює, а що ні".

Цьогорічна креативна концепція розгортається у двох площинах:

"Світ поламаний. Але не ми" – про прийняття та осмислення нової реальності;

"Шлях крізь темряву" – про пошук рішень та розвиток попри невизначеність.

Кампанія стартувала у середині лютого з тизерного флайту, в якому організатори показали навмисно зім’яті банери Українського маркетинг-форуму попередніх років, адже те, що обговорювалося на форумі ще кілька років тому, в сучасних реаліях не завжди працює, багато рішень вже не дають результату. Цей тизер – про стан, в якому живе український бізнес сьогодні, і про те, що настав час звірити напрямок руху та поділитися свіжим досвідом.

Другий флайт, що розпочався у середині березня і триватиме до дати проведення форуму, доповнює та візуально підсилює ідею. В його основі – образ поламаного світу. У відео, що стали ключовим елементом кампанії, звичні сцени з життя тріскаються, деформуються та втрачають цілісність. Знайома реальність руйнується просто на очах глядача.

Рекламну кампанію розробила Arriba! Creative Agency. Креативний директор та засновник агенції Макс Бурцев коментує вибір концепції та візуального рішення: "Події, що відбулися від минулорічного Українського маркетинг-форуму, остаточно довели: світ, який ми знали, зламався. Системи, інституції, прогнози, ринки, все, до чого ми звикли, – роздроблено, змінено й перемішано. У такі часи найкраще, що ми можемо зробити для себе та для спільноти, – визнати нову реальність і разом шукати нові способи існування в ній. Організатори форуму – головного маркетингового майданчика країни – поставили перед собою саме таке завдання: не прикрашати дійсність, а чесно говорити про стан індустрії та релевантні сьогодні підходи. Нашою ж метою було створити візуальний стиль, який би не просто підкреслив тему форуму, а на рівні майже фізичного відчуття передавав стан світу, в якому нам доведеться жити".

Головна тема кампанії логічно розкривається у програмі Українського маркетинг-форуму 2026 року. Спікери події зосередяться на тому, як бізнесу та маркетингу працювати у нових умовах, як переосмислювати стратегії, як знаходити точки зростання там, де раніше їх не існувало.

Серед ключових спікерів та експертів – стратеги, комунікаційники, дослідники українського та міжнародного бізнесу. Детальніше про теми виступів та спікерів дивіться на сайті УМФ.

Хто працював над кампанією

Креативну ідею та реалізацію забезпечила команда Arriba! Creative Agency:

Макс Бурцев – креативний директор;

Марго Гаряжа – art direction;

Ольга Бурцева – account director;

Ілля Белік – 3D Generalist;

Олесь Пасічник – Motion Designer.

Постпродакшн відеоматеріалів – команда Starlight Media.

Організатор Українського маркетинг-форуму – компанія IdeasFirst:

Ірина Бондаренко – продюсерка УМФ, власниця івент-менеджмент-компанії IdeasFirst;

Сергій Костя – продюсер УМФ, регіональний маркетинг-директор Bolt у країнах Центральної і Східної Європи та Азії;

Ольга Гаращенко – керівниця проєкту УМФ.

Ключові партнери події:

Visa (титульний партнер), Bolt (титульний партнер), Rockets (генеральний партнер), Promodo (генеральний партнер), ПриватБанк (генеральний партнер), Work.ua (генеральний партнер).

Український маркетинг-форум – головне щорічне місце зустрічі спільноти професіоналів, які пропонують нові ідеї, розробляють стратегії та продукти і формують клієнтський досвід. На цій платформі ринок обговорює порядок денний на завтра та аналізує засвоєні уроки.