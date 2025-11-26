Запланована подія 2

Український театральний фестиваль "7" отримав золото World Best Event Awards 2025. Як подія з UNIT.City опинилась серед найкращих у світі

Український театральний фестиваль "7", створений інноваційним парком UNIT.City, став переможцем міжнародної премії BEA World 2025. Проєкт отримав золото в категорії Cultural Event, випередивши десятки культурних кейсів із Європи, Азії та Південної Америки.

BEA(Best Event Awards) World – один з найпрестижніших світових конкурсів у сфері подій.

BEA World щороку оцінює найбільш креативні та ефективні події з понад 30 країн. До журі входять продюсери міжнародних фестивалів, керівники глобальних агенцій, технічні директори та представники брендів, які формують світову івент-індустрію.

Категорія Cultural Event – одна з найбільш конкурентних на фестивалі. У ній оцінюють події, що працюють із міським простором, культурними інституціями, багатожанровими командами та широкою аудиторією.

Фото 2 — Український театральний фестиваль "7" отримав золото World Best Event Awards 2025. Як подія з UNIT.City опинилась серед найкращих у світі

Організатори UNIT.City особисто презентували кейс "7" перед міжнародним журі, змагаючись із проєктами з Італії, Іспанії, Португалії, ОАЕ, Японії та Бразилії. Фестиваль "7" уже став щорічним культурологічним проєктом, масштабу якого не має аналогів в Україні. Формат фестивалю – 7 днів / 7 п’єс / 7 жанрів, що об’єднують сім найактуальніших українських театрів, які представляють свої вистави просто неба на центральній площі UNIT.City. Формат open-air дає можливість залучати широку аудиторію та працювати з простором інноваційного парку як з повноцінною частиною сценографії. Подію відвідало понад 5 000 глядачів – поціновувачі сучасного театру, мешканці міста та резиденти інноваційного парку. Журі BEA World Awards відзначило:

  • Актуальність і символічну вагу фестивалю, що став проявом культурної стійкості України – країни, яка продовжує творити, об’єднувати та надихати навіть у час війни.
  • Високу якість технічної реалізації у форматі open-air, включно зі сценографією, світловими та звуковими рішеннями, адаптованими до простору інноваційного парку.
  • Координацію роботи семи театральних колективів з різних міст України у межах одного фестивалю, що продемонструвало високий рівень організації та продюсерської синхронізації. 
  • Глибоку інтеграцію культурного формату в міське середовище UNIT.City, де простір став не фоном, а повноцінним елементом драматургії та глядацького досвіду.

"Це визнання роботи українських команд, які створюють події попри всі складні обставини. Ми хотіли довести, що українські проєкти можуть відповідати міжнародним стандартам і конкурувати на глобальному ринку. Ми дякуємо міжнародному журі за високу оцінку та партнерам, які підтримали фестиваль", – зазначили в UNIT.City.