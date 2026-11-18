Від початку повномасштабної війни “Укрпошта” втратила 440 машин та понад 1 500 відділень, а загальні збитки компанії через російські обстріли та окупацію вже перевищили 3,1 млрд грн ($70 млн).

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Попри руйнування інфраструктури, "Укрпошта" працює у всіх населених пунктах України, де дозволяє безпекова ситуація — подекуди за 10 кілометрів від лінії фронту.

Наразі мережа компанії налічує понад 6 000 відділень, а у семи прифронтових регіонах 351 пересувне відділення обслуговує 4 651 населений пункт.

"Цього тижня "країна 404" знищила вже 440-ву автівку "Укрпошти" з початку повномасштабного вторгнення. Символічно, що це сталося під час атаки на Краматорськ", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Він додав, що попри це, компанія оновлює автопарк і впроваджує нові засоби захисту для транспорту, а водії продовжують доставляти відправлення у найнебезпечніші громади й уже навчилися маневрувати та ухилятися від ворожих дронів.

За час війни російські війська знищили сортувальний хаб у Харкові та депо в Павлограді, а також пошкодили сортувальний центр у Сумах і депо в Нікополі.

Також у серпні поблизу Краматорська російський дрон атакував магістральну вантажівку компанії (водій зазнав акубаротравми, згоріло близько 500 посилок), а наприкінці жовтня в Запорізькій області внаслідок влучання БпЛА вигоріло авто пересувного відділення, проте екіпаж встиг евакуюватися.

"Від початку повномасштабної війни ми втратили 52 колег. Із них 39 загинули, захищаючи Україну в лавах Сил оборони, ще 13 цивільних працівників — унаслідок російських обстрілів. Це найважчі втрати. Попри війну тисячі наших працівників щодня виходять на маршрути, зокрема поблизу лінії фронту", — підсумував Смілянський.

Нагадаємо, на початку травня російські війська здійснили серію атак на цивільну інфраструктуру, внаслідок яких постраждали об’єкти АТ "Укрпошта" в трьох областях. Було знищено одне і суттєво пошкоджено ворогом ще два відділення.

Крім того, 17 червня у Нікополі російські війська атакували пересувне відділення, внаслідок чого поранення отримав водій. Інцидент стався на виїзді з точки базування.