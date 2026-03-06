Ціни на бензин під контролем: Україна збільшує імпорт та посилює нагляд за ринком

Уряд провів координацію з ключовими міністерствами та НАК “Нафтогаз України” щодо ситуації на паливному ринку. Для стабілізації цін “Укрнафта” тимчасово продаватиме пальне з мінімальною націнкою, а АМКУ та Держпродспоживслужба посилять контроль за ціновою політикою операторів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ціни на пальне під контролем

"Поточна ситуація на паливному ринку має передусім зовнішні причини. Водночас ціни на пальне в Україні залишаються нижчими, ніж у низці сусідніх країн Європи", - наголосила Свириденко.

Свириденко заявила, що уряд реалізує комплекс заходів для стабілізації ситуації на паливному ринку.

За її словами, державна компанія "Укрнафта" тимчасово продаватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою. Це має сформувати орієнтир справедливої ціни для всього ринку в поточних умовах.

Паралельно уряд веде роботу з іншими операторами паливного ринку та очікує від них відповідальної та зваженої цінової політики.

Крім того, Свириденко доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за цінами на пальне, щоб запобігти необґрунтованим націнкам та можливим ринковим маніпуляціям.

Окрему увагу уряд приділяє забезпеченню пальним ключових секторів економіки. Першому віцепрем’єр-міністру — міністру енергетики разом із Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та НАК "Нафтогаз України" доручено контролювати постачання ресурсу для пріоритетних галузей.

Свириденко наголосила, що безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас уряд має гарантувати стабільні поставки пального та прийнятні ціни для аграріїв і громадського транспорту.

Також Україна працює з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на внутрішній ринок.

Раніше повідомлялося, що через війну на Близькому сході стрімко ростуть ціни на пальне, але в Україні подорожчання у півтора-два рази менше, ніж в Європі.