Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

43,85

43,60

EUR

51,25

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на бензин під контролем: Україна збільшує імпорт та посилює нагляд за ринком

бензин
Уряд домовляється з операторами ринку про стримування цін на пальне / Depositphotos

Уряд провів координацію з ключовими міністерствами та НАК “Нафтогаз України” щодо ситуації на паливному ринку. Для стабілізації цін “Укрнафта” тимчасово продаватиме пальне з мінімальною націнкою, а АМКУ та Держпродспоживслужба посилять контроль за ціновою політикою операторів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ціни на пальне під контролем

"Поточна ситуація на паливному ринку має передусім зовнішні причини. Водночас ціни на пальне в Україні залишаються нижчими, ніж у низці сусідніх країн Європи", - наголосила Свириденко.

Свириденко заявила, що уряд реалізує комплекс заходів для стабілізації ситуації на паливному ринку.

За її словами, державна компанія "Укрнафта" тимчасово продаватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою. Це має сформувати орієнтир справедливої ціни для всього ринку в поточних умовах.

Паралельно уряд веде роботу з іншими операторами паливного ринку та очікує від них відповідальної та зваженої цінової політики.

Крім того, Свириденко доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за цінами на пальне, щоб запобігти необґрунтованим націнкам та можливим ринковим маніпуляціям.

Окрему увагу уряд приділяє забезпеченню пальним ключових секторів економіки. Першому віцепрем’єр-міністру — міністру енергетики разом із Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та НАК "Нафтогаз України" доручено контролювати постачання ресурсу для пріоритетних галузей.

Свириденко наголосила, що безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас уряд має гарантувати стабільні поставки пального та прийнятні ціни для аграріїв і громадського транспорту.

Також Україна працює з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на внутрішній ринок.

Раніше повідомлялося, що через війну на Близькому сході стрімко ростуть ціни на пальне, але в Україні подорожчання у півтора-два рази менше, ніж в Європі. 

Автор:
Ольга Опенько