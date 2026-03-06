Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

43,89

43,70

EUR

51,25

50,98

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на бензин под контролем: Украина увеличивает импорт и усиливает надзор за рынком

бензин
Правительство договаривается с операторами рынка о сдерживании цен на топливо / Depositphotos

Правительство провело координацию с ключевыми министерствами и НАК "Нафтогаз Украины" по ситуации на топливном рынке. Для стабилизации цен "Укрнафта" будет временно продавать топливо с минимальной наценкой, а АМКУ и Госпродпотребслужба усилят контроль за ценовой политикой операторов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Цены на топливо под контролем

"Текущая ситуация на топливном рынке имеет прежде всего внешние причины. В то же время цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы", - подчеркнула Свириденко.

Свириденко заявила, что правительство реализует комплекс мер по стабилизации ситуации на топливном рынке.

По ее словам, государственная компания "Укрнафта" будет временно продавать топливо с минимальной торговой наценкой. Это должно сформировать ориентир справедливой цены для всего рынка в текущих условиях.

Параллельно правительство работает с другими операторами топливного рынка и ожидает от них ответственной и взвешенной ценовой политики.

Кроме того, Свириденко поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценами на топливо, чтобы предотвратить необоснованные наценки и возможные рыночные манипуляции.

Особое внимание правительство уделяет обеспечению горючим ключевым секторам экономики. Первому вице-премьер-министру — министру энергетики вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и НАК "Нафтогаз Украины" поручено контролировать поставки ресурса для приоритетных отраслей.

Свириденко отметила, что безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время, правительство должно гарантировать стабильные поставки горючего и приемлемые цены для аграриев и общественного транспорта.

Также Украина работает с международными партнерами по увеличению объемов импорта горючего на внутренний рынок.

Ранее сообщалось, что в результате войны на Ближнем Востоке стремительно растут цены на горючее, но в Украине подорожание в полтора-два раза меньше, чем в Европе.

Автор:
Ольга Опенько