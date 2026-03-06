Цены на бензин под контролем: Украина увеличивает импорт и усиливает надзор за рынком

Правительство провело координацию с ключевыми министерствами и НАК "Нафтогаз Украины" по ситуации на топливном рынке. Для стабилизации цен "Укрнафта" будет временно продавать топливо с минимальной наценкой, а АМКУ и Госпродпотребслужба усилят контроль за ценовой политикой операторов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Цены на топливо под контролем

"Текущая ситуация на топливном рынке имеет прежде всего внешние причины. В то же время цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы", - подчеркнула Свириденко.

Свириденко заявила, что правительство реализует комплекс мер по стабилизации ситуации на топливном рынке.

По ее словам, государственная компания "Укрнафта" будет временно продавать топливо с минимальной торговой наценкой. Это должно сформировать ориентир справедливой цены для всего рынка в текущих условиях.

Параллельно правительство работает с другими операторами топливного рынка и ожидает от них ответственной и взвешенной ценовой политики.

Кроме того, Свириденко поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценами на топливо, чтобы предотвратить необоснованные наценки и возможные рыночные манипуляции.

Особое внимание правительство уделяет обеспечению горючим ключевым секторам экономики. Первому вице-премьер-министру — министру энергетики вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и НАК "Нафтогаз Украины" поручено контролировать поставки ресурса для приоритетных отраслей.

Свириденко отметила, что безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время, правительство должно гарантировать стабильные поставки горючего и приемлемые цены для аграриев и общественного транспорта.

Также Украина работает с международными партнерами по увеличению объемов импорта горючего на внутренний рынок.

Ранее сообщалось, что в результате войны на Ближнем Востоке стремительно растут цены на горючее, но в Украине подорожание в полтора-два раза меньше, чем в Европе.