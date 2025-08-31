Уряд виділив 1 млрд грн на житло для маломобільних громадян

Уряд виділив 1 млрд грн громадам на відновлення та адаптацію житла для маломобільних громадян.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяни Кірієнко.

Житло для маломобільних груп населення

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України розробило порядок надання громадам субвенцій для формування житлового фонду, пристосованого під потреби маломобільних громадян. Уряд додатково виділив 1 млрд грн, щоб місцеві органи влади могли швидко відновити та переобладнати житло і тимчасові місця проживання для таких груп населення.

Кірієнко зазначила, що це допоможе вирішити гостру проблему для понад 2 тисяч маломобільних громадян, які потребують евакуації з Донецької та Дніпропетровської областей, адже наразі для них доступні лише 260 місць у інтернатних закладах та стаціонарних відділеннях. Порядок розподілу субвенцій вже розроблений і очікує на підписання закону.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року обсяги введеного в експлуатацію житла в Україні знизилися на 6,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Загальна площа нових житлових будинків склала 4,27 млн квадратних метрів.