Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Готівковий курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,40

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд виділив 1 млрд грн на житло для маломобільних громадян

люди з інвалідністю, житло
Житло для маломобільних груп населення. Фото: Unsplash

Уряд виділив 1 млрд грн громадам на відновлення та адаптацію житла для маломобільних громадян. 

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяни Кірієнко.

Житло для маломобільних груп населення

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України розробило порядок надання громадам субвенцій для формування житлового фонду, пристосованого під потреби маломобільних громадян. Уряд додатково виділив 1 млрд грн, щоб місцеві органи влади могли швидко відновити та переобладнати житло і тимчасові місця проживання для таких груп населення.

Кірієнко зазначила, що це допоможе вирішити гостру проблему для понад 2 тисяч маломобільних громадян, які потребують евакуації з Донецької та Дніпропетровської областей, адже наразі для них доступні лише 260 місць у інтернатних закладах та стаціонарних відділеннях. Порядок розподілу субвенцій вже розроблений і очікує на підписання закону.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року обсяги введеного в експлуатацію житла в Україні знизилися на 6,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Загальна площа нових житлових будинків склала 4,27 млн квадратних метрів.

Автор:
Ольга Опенько