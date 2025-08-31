Запланована подія 2

Правительство выделило 1 млрд грн на жилье для маломобильных граждан

Жилье для маломобильных групп. Фото: Unsplash

Правительство выделило 1 млрд грн общинам на восстановление и адаптацию жилья для маломобильных граждан.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение заместителя министра социальной политики, семьи и единства Татьяны Кириенко.

Жилье для маломобильных групп населения

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины разработало порядок предоставления общин субвенций для формирования жилищного фонда, приспособленного под нужды маломобильных граждан. Правительство дополнительно выделило 1 млрд грн, чтобы местные органы власти могли быстро восстановить и переоборудовать жилье и временные места жительства для таких групп населения.

Кириенко отметила, что это поможет решить острую проблему для более 2 тысяч маломобильных граждан, нуждающихся в эвакуации из Донецкой и Днепропетровской областей, ведь для них доступно только 260 мест в интернатных учреждениях и стационарных отделениях. Порядок распределения субвенций уже разработан и ожидает подписания закона.

Напомним, за первое полугодие 2025 года объемы введенного в эксплуатацию жилья в Украине снизились на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общая площадь новых жилых домов составила 4,27 млн квадратных метров.

Автор:
Ольга Опенько