В Україні налічується майже 53 тисячі адвокатів: де працює найбільше

Кількість адвокатів в Україні становить 52 960 осіб. Лідером за числом фахівців залишається Київщина, де зосереджено майже п’ята частина всіх адвокатів країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Opendatbot.

Про адвокатів в Україні

Станом на кінець жовтня в Україні працюють 52 960 адвокатів. Порівняно з літом кількість чинних фахівців скоротилася на 401 особу: раніше Національна асоціація адвокатів України повідомляла про 53 361 адвоката. Водночас у довшій перспективі ринок демонструє зростання — від початку повномасштабного вторгнення чисельність адвокатів в Україні збільшилася на 8%.

Професія й надалі залишається переважно чоловічою: чоловіки становлять 59% адвокатів, внесених до реєстру.

Найбільша концентрація адвокатів зафіксована на Київщині, де зареєстровано 9 258 фахівців, або 18% від загальної кількості. У столиці працюють 5 550 адвокатів, що становить 11%. Третє місце за кількістю представників адвокатури поділили Одеська та Дніпропетровська області — 4 016 і 4 015 адвокатів відповідно.

Фото: Opendatbot

