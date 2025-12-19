В Украине насчитывается почти 53 тысячи адвокатов: где работает больше всего

Число адвокатов в Украине составляет 52 960 человек. Лидером по числу специалистов остается Киевщина, где сосредоточена почти пятая часть всех адвокатов страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Opendatbot.

Об адвокатах в Украине

На конец октября в Украине работают 52 960 адвокатов. По сравнению с летом количество действующих специалистов сократилось на 401 человек: ранее Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщала о 53 361 адвокате. В то же время, в более длинной перспективе рынок демонстрирует рост — с начала полномасштабного вторжения численность адвокатов в Украине увеличилась на 8%.

Профессия продолжает оставаться преимущественно мужской: мужчины составляют 59% адвокатов, внесенных в реестр.

Наибольшая концентрация адвокатов зафиксирована в Киевской области, где зарегистрировано 9258 специалистов, или 18% от общего количества. В столице работают 5550 адвокатов, что составляет 11%. Третье место по количеству представителей адвокатуры поделили Одесская и Днепропетровская области - 4016 и 4015 адвокатов соответственно.

Фото: Opendatbot

