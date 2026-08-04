В Україні стартує новий сезон грантової програми "Траєкторія" для ветеранів: умови участі

В Україні розпочався прийом заявок на третій сезон освітньо-грантової програми "Траєкторія" із загальним бюджетом 10 мільйонів гривень. Переможці отримають кошти на масштабування виробництва, вихід на нові ринки та підготовку до співпраці з торговельними мережами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Умови та категорії учасників

На відміну від двох попередніх сезонів, які допомагали відкривати власну справу з нуля, третій етап фокусується на підтримці та розширенні вже діючих компаній.

Подати заявку можна дві категорії підприємств:

ветеранський бізнес — заснований ветеранами, військовослужбовцями або членами їхніх родин (включаючи родини загиблих, полонених чи зниклих безвісти);

бізнес, дружній до ветеранів — компанії, які офіційно працевлаштували щонайменше одного ветерана чи ветеранку.

Перевагу під час відбору матимуть виробники товарів (меблів, одягу, косметики, продуктів харчування) та компанії у сфері B2B-послуг. Також подати заявку можуть представники будь-яких інших галузей, якщо їхній продукт має потенціал до масштабування.

Навчання та відбір переможців

Окрім фінансування, учасники пройдуть освітній курс із трьох вебінарів:

"Масштабування бізнесу: стратегія зростання";

"В2В продажі: як почати співпрацю з лідерами ритейлу";

"Як отримати державний грант: від подання заявки до реалізації проєкту".

За результатами оцінки бізнес-планів журі обере 30 фіналістів. Вони презентуватимуть власні проєкти під час онлайн-пітчингу. За його підсумками 10 переможців отримають по 1 000 000 гривень на реалізацію стратегії розвитку. Кінцевий термін подачі заявок — 31 серпня 2026 року о 23:59.

Нагадаємо, у квітні Кабмін спростив отримання статусу ветеранського бізнесу та розширив можливості працевлаштування ветеранів. Подати заявку можна буде онлайн через портал “Дія”, а всі рішення автоматично фіксуватимуться в реєстрі.