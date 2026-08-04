В Украине стартует новый сезон грантовой программы "Траектория" для ветеранов: условия участия

В Украине начался прием заявок на третий сезон образовательно-грантовой программы "Траектория" с общим бюджетом в 10 миллионов гривен. Победители получат средства на масштабирование производства, выход на новые рынки и подготовку к сотрудничеству с торговыми сетями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Условия и категории участников

В отличие от двух предыдущих сезонов, помогавших открывать собственное дело с нуля, третий этап фокусируется на поддержке и расширении уже действующих компаний.

Подать заявку можно на две категории предприятий:

ветеранский бизнес — основан ветеранами, военнослужащими или членами их семей (включая семьи погибших, пленных или пропавших без вести);

бизнес, дружественный к ветеранам — компании, официально трудоустроившие по меньшей мере одного ветерана или ветеранку.

Преимущество при отборе будут иметь производители товаров (мебели, одежды, косметики, продуктов питания) и компании в сфере B 2 B -услуг. Также подать заявку могут представители других отраслей, если их продукт имеет потенциал к масштабированию.

Обучение и отбор победителей

Кроме финансирования, участники пройдут образовательный курс из трех вебинаров:

"Масштабирование бизнеса: стратегия роста";

"В2В продажи: как начать сотрудничество с лидерами ритейла";

"Как получить государственный грант: от подачи заявки к реализации проекта".

По результатам оценки бизнес-планов жюри выберет 30 финалистов. Они будут представлять собственные проекты во время онлайн-питчинга. По его итогам, 10 победителей получат по 1 000 000 гривен на реализацию стратегии развития. Конечный срок подачи заявок – 31 августа 2026 года в 23:59.

Напомним, в апреле Кабмин упростил получение статуса ветеранского бизнеса и расширил возможности трудоустройства ветеранов. Подать заявку можно будет онлайн через портал Действие, а все решения будут автоматически фиксироваться в реестре.