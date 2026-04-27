Видання Prof Build проведе захід з нагоди відзначення найефективніших жінок будівельної галузі

28 квітня 2026 року видання Prof Build за підтримки Конфедерації будівельників України проведе закритий захід «Філігранність майбутнього: стійкість та енергія змін лідерок будівельної галузі».

Подія об’єднає учасниць галузевого рейтингу та героїнь спеціальних випусків журналу Prof Build 2025–2026 років. Це жінки, які формують стратегічний розвиток ринку, реалізують важливі інфраструктурні проєкти та впроваджують інновації у девелопменті, архітектурі, виробництві будівельних матеріалів, консалтингу, законодавчій сфері та професійній освіті.

У програмі заходу:

презентація нового спеціального випуску Prof Build Woman’s;нагородження п’ятірки лідерок за результатами відкритого голосування;

відзначення героїнь спеціальних випусків журналу Prof Build;професійне спілкування та нетворкінг;

розіграш подарунків і благодійні активності на підтримку Сил оборони України та реабілітації поранених захисників;

неформальне спілкування.

Місце та час проведення будуть повідомлені зареєстрованим особам окремо.

Для охочих відвідати захід: вартість квитка – 1 000 грн.

Придбати квиток на івент - https://docs.google.com/forms/d/1_h8ZkSDzU9vucfoiYohaYIQVUFOJJ4udZVKC7gxWZw4/edit.

Деталі участі та партнерства:

Світлана Шах

📞067 912 89 29

Генеральний партнер - MCI (Мистецтво в сучасному інтер'єрі)

Фінансовий партнер івенту – Глобус банк

Партнери – Beehive Cosmetics, MSP-Архітектори вражень, Maison Castel, AQUA Миргород, Axor Industry, Інститут ветеранів «Архітектура стійкості», ICVD – Міжнародний Клуб Вінтажних Напоїв, художниця Ольга Шинкаренко, Благодійний фонд “Україна – перезавантаження”

Медіапартнери: RE:UKRAINE, Trueua, Womo, Delo, 33 канал, Build Portal, Property Times, but.in.ua