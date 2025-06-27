Війна, дефіцит кадрів і покоління Z: хто буде працювати завтра? Відповіді 2 липня на HR Wisdom Summit

2 липня у Києві відбудеться HR Wisdom Summit — подія, яка вже понад 10 років об’єднує HR-лідерів, CEO та топменеджерів, для яких люди і культура є рушієм змін. Цьогорічна тема — “Люди. Середовище. Місця сили” — підкреслює, що справжня сила компанії не у формальних атрибутах, а у середовищі, де кожен відчуває свою цінність і мотивацію.

Однією з ключових подій стане панельна дискусія "Кадрові стратегії під час війни". Війна внесла глибокі зміни у ринок праці: дефіцит кадрів, зміни у мотивації та виклики для рекрутингу стали новою реальністю. Спікери відкрито поговорять про те:

Як компанії переформатовують політики інклюзивності — чи справді відкривають двері кандидатам 50+, молоді без досвіду, людям з інвалідністю та ветеранам?

Як змінюється система мотивації в умовах тривалого стресу та невизначеності?

Чи досі працює класична воронка рекрутингу, чи час шукати нові підходи?

Модерує дискусію Ігор Кабузенко, керуючий партнер Ward Howell Ukraine.

Спікери:

— Лілія Дубас, директорка по роботі з талантами Tева в Україні.

— Юлія Тітуренко, HRD банку "Південний".

— Поліна Карєліна, директорка з персоналу Nestlé в Україні та Молдові.

— Іван Афонін, старший менеджер з координації вдосконалення ключових HR-процесів ПриватБанку.

— Вюсал Талибов, HRD Foundation Coffee Roasters.

Чому варто бути присутнім?

Ви отримаєте актуальні інструменти для адаптації кадрової політики, натхнення для розвитку команд і розуміння, як ефективно працювати з командою у складний час, мотивувати та утримувати таланти, коли все навколо змінюється. Жодної теорії — тільки те, що вже працює у бізнесах країни у часи шторму.

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Ми розуміємо непередбачуваність часу. HRWS 2025 відбудеться у безпечній локації з укриттям. А якщо зовнішні обставини завадять бути з нами 2 липня, з цим квитком ви зможете відвідати будь-яку іншу подію Ekonomika+ до кінця року.