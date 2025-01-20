ТОВ "Віжинфанд Юкрейн" (VisionFund Ukraine) розпочинає кредитування малого бізнесу і очікує на співпрацю з партнерами в екосистемі фінансової інклюзії, повідомляє пресслужба компанії.

"Ми плануємо посилити підприємництво в Україні, фінансуючи малий бізнес, щоб підтримати економічне відновлення та розбудову спроможності громад і допомогти сім’ям досягти фінансової стабільності", – зазначив головний виконавчий директор Уеслі Джордан.

Уеслі Джордан наголошує на планах посилити підприємництво в Україні. Фото надане пресслужбою

Що відомо про VisionFund і VisionFund Ukraine

VisionFund Ukraine є частиною глобальної мережі VisionFund, що надає послуги фінансової інклюзії у 28 країнах на чотирьох континентах. Її продукти та послуги включають кредити, заощадження, страхування та фінансову освіту. Ці послуги створені для задоволення потреб малого бізнесу та підприємців, особливо в сільській місцевості.

За 21 рік мережа VisionFund надала 12,2 млрд доларів у вигляді 21,5 млн позик клієнтам у всьому світі.

ТОВ "Віжинфанд Юкрейн" було зареєстровано 23 листопада 2023 року.

У грудні 2024 року НБУ ухвалив рішення про видачу йому ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги – надання коштів та банківських металів у кредит.