Як "готували" стійкість: у Києві відбувся форум нового формату Mental Business Kitchen

​Час, коли народжуються нові сенси. 28 квітня в Києві відбувся форум "Бізнес & Психологія: як будувати компанії нового покоління", організований психологічним простором Power Mental Health.

Подія об’єднала понад 200 учасників офлайн і онлайн – HR-директорів, СЕО, маркетологів та керівників команд – і понад 30 спікерів та представників провідних компаній України.

Це був не просто форум, а "ментальна кухня", де учасники разом створювали нові рецепти життєздатності бізнесу та знаходили рішення для реальних викликів компаній.

Простір форуму на один день перетворився на лабораторію ідей. Поки професійний шеф-кухар демонстрував гастрономічне мистецтво, топові управлінці, HR-и та психологи "готували" стратегії подолання вигорання та підтримки ментального здоров’я команд.

​Головні інгредієнти події:

​Жива дискусія. Представники таких компаній, як МХП, ІНГО, Сільпо, Тева, Київський БКК, ОККО , Рудь та інші ділилися кейсами, дискутували та обмінювалися думками.

​Інтерактив. Формат "кухні" дозволив кожному учаснику стати частиною процесу. Ми обговорювали психологію продажів, маркетингу та тестували управлінські рішення в реальному часі.

​Нетворкінг. Спільне приготування страв та неформальне спілкування допомогли побудувати нові зв’язки між учасниками.

Чому це важливо саме зараз?

"Головний висновок форуму: люди – це не ресурс, це капітал. Ми з командою Power Mental Health прагнули показати, що психологія в бізнесі – це про дії, які допомагають компаніям виходити на новий рівень розвитку та результатів. Я переконана, що системна робота з командою, формування здорової внутрішньої культури та впровадження програм підтримки ментального здоров’я стануть основою бізнесу нового покоління вже в найближчі роки", – поділилася Олеся Гончарова, сo-founder Power Mental Health.

Олена Матушенко, co-founder та ведуча форума, додала: "На форумі ми створили простір душевного тепла, довіри, безпеки та відкритого діалогу - саме таку атмосферу ми будуємо в компаніях, з якими працюємо".

Ментальна бізнес-кухня довела: коли бізнес і психологія працюють разом, створюється продукт, що здатен витримати будь-які виклики.

Організатор – Power Mental Health – компанія, яка допомагає бізнесу підвищувати ефективність команд через впровадження EAP-програм, психологічну підтримку співробітників та розвиток управлінських навичок. Ми підключаємось, коли компанія стикається з вигоранням і зниженням ефективності команд. Завдяки сучасним методам психологічної підтримки в короткий термін допомагаємо вибудувати системну основу роботи з людьми, яка стає фундаментом розвитку бізнесу.