Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

Як "готували" стійкість: у Києві відбувся форум нового формату Mental Business Kitchen

​Час, коли народжуються нові сенси.

28 квітня в Києві відбувся форум "Бізнес & Психологія: як будувати компанії нового покоління", організований психологічним простором Power Mental Health. 

Подія об’єднала понад 200 учасників офлайн і онлайн  HR-директорів, СЕО, маркетологів та керівників команд  і понад 30 спікерів та представників провідних компаній України.

Це був не просто форум, а "ментальна кухня", де учасники разом створювали нові рецепти життєздатності бізнесу та знаходили рішення для реальних викликів компаній.

Простір форуму на один день перетворився на лабораторію ідей. Поки професійний шеф-кухар демонстрував гастрономічне мистецтво, топові управлінці, HR-и та психологи "готували" стратегії подолання вигорання та підтримки ментального здоров’я команд.

Головні інгредієнти події:

  • ​Жива дискусія. Представники таких компаній, як МХП, ІНГО, Сільпо, Тева, Київський БКК, ОККО, Рудь та інші ділилися кейсами, дискутували та обмінювалися думками.
  • ​Інтерактив. Формат "кухні" дозволив кожному учаснику стати частиною процесу. Ми обговорювали психологію продажів, маркетингу та тестували управлінські рішення в реальному часі.
  • ​Нетворкінг. Спільне приготування страв та неформальне спілкування допомогли побудувати нові зв’язки між учасниками.
Чому це важливо саме зараз?

"Головний висновок форуму: люди  це не ресурс, це капітал. Ми з командою Power Mental Health прагнули показати, що психологія в бізнесі  це про дії, які допомагають компаніям виходити на новий рівень розвитку та результатів. Я переконана, що системна робота з командою, формування здорової внутрішньої культури та впровадження програм підтримки ментального здоров’я стануть основою бізнесу нового покоління вже в найближчі роки",  поділилася Олеся Гончарова, сo-founder Power Mental Health.

Олена Матушенко, co-founder та ведуча форума, додала: "На форумі ми створили простір душевного тепла, довіри, безпеки та відкритого діалогу - саме таку атмосферу ми будуємо в компаніях, з якими працюємо".

Партнери, які підтримали ментальну бізнес-кухню: Страхова Компанія INGO, Фармацевтична компанія Альпен Фарма, Avalon, Київський БКК, Глобальний договір ООН, GastroLoft, TM Graff, Favor Park Hotel, Gifty Corp., Meder, Krental, ТВТ  Страховий брокер, ОККО, FIZI, Sport Life.

Партнер гарного настрою: Latinium.

Окрема подяка медіа та інформаційним партнерам: HURMA, EBA, Founder, 44.ua, UA.News, dsnews.ua, ПЕРШИЙ БІЗНЕСОВИЙ BIZ, TrueUA, TM Main People Magazine, Smart Solutions Ukraine, MC.today, DOC.UA, Премія HR-бренд, delo.ua.

Ментальна бізнес-кухня довела: коли бізнес і психологія працюють разом, створюється продукт, що здатен витримати будь-які виклики.

Готуємо майбутнє разом із Power Mental Health!

Організатор  Power Mental Health  компанія, яка допомагає бізнесу підвищувати ефективність команд через впровадження EAP-програм, психологічну підтримку співробітників та розвиток управлінських навичок. Ми підключаємось, коли компанія стикається з вигоранням і зниженням ефективності команд.  Завдяки сучасним методам психологічної підтримки в короткий термін допомагаємо вибудувати системну основу роботи з людьми, яка стає фундаментом розвитку бізнесу.