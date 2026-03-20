Їжа, напої та книги: УЗ розширила замовлення товарів у поїздах

"Укрзалізниця" розширила перелік продукції, яку пасажири можуть замовити під час купівлі квитка, і тепер не потрібно витрачати час на покупки перед поїздкою - усе доставлять безпосередньо у ваше купе.

Для флагманських поїздів доступні фірмові дріпи - поштучно або у спеціальних наборах. До кави пасажири можуть замовити корисні солодощі, серед яких батончики, названі на честь потягів, доступні поштучно або у подарунковому наборі.

Для тих, хто хоче ситно поїсти, пропонуються каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, суп або гранола. Для маленьких мандрівників передбачені смузі, пастила та страйпи, йдеться в повідомленні пресслужби.

Невдовзі у поїздах з’являться смаколики і для собак, а також книги, які можна буде обрати разом із чаєм під час купівлі квитка та отримати прямо у купе. Таким чином, кожна поїздка стане ще більш комфортною та зручною для всіх пасажирів.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році традиційна модель фінансування пасажирських перевезень “Укрзалізниці” фактично вичерпала себе через скорочення вантажних перевезень і зростання збитків. Виходом може стати перехід на модель PSO, за якої держава компенсуватиме перевізнику різницю між соціальними тарифами та собівартістю послуг.