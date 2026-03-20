Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,10

43,90

EUR

51,15

50,90

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Їжа, напої та книги: УЗ розширила замовлення товарів у поїздах

Укрзалізниця
Обмеження руху УЗ 25 лютого / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” розширила асортимент товарів у поїздах - відтепер пасажири можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка, а все доставлять прямо у купе.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби "Укрзалізниця".

Товари в поїздах УЗ

"Укрзалізниця" розширила перелік продукції, яку пасажири можуть замовити під час купівлі квитка, і тепер не потрібно витрачати час на покупки перед поїздкою - усе доставлять безпосередньо у ваше купе.

Для флагманських поїздів доступні фірмові дріпи - поштучно або у спеціальних наборах. До кави пасажири можуть замовити корисні солодощі, серед яких батончики, названі на честь потягів, доступні поштучно або у подарунковому наборі.

Для тих, хто хоче ситно поїсти, пропонуються каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, суп або гранола. Для маленьких мандрівників передбачені смузі, пастила та страйпи, йдеться в повідомленні пресслужби.

Невдовзі у поїздах з’являться смаколики і для собак, а також книги, які можна буде обрати разом із чаєм під час купівлі квитка та отримати прямо у купе. Таким чином, кожна поїздка стане ще більш комфортною та зручною для всіх пасажирів.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році традиційна модель фінансування пасажирських перевезень “Укрзалізниці” фактично вичерпала себе через скорочення вантажних перевезень і зростання збитків. Виходом може стати перехід на модель PSO, за якої держава компенсуватиме перевізнику різницю між соціальними тарифами та собівартістю послуг.

Автор:
Ольга Опенько