Збитки пасажирського сегменту "Укрзалізниці" зросли до 22 млрд грн: який вихід

У 2025 році традиційна модель фінансування пасажирських перевезень “Укрзалізниці” фактично вичерпала себе через скорочення вантажних перевезень і зростання збитків. Виходом може стати перехід на модель PSO, за якої держава компенсуватиме перевізнику різницю між соціальними тарифами та собівартістю послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітику "Центру транспортних стратегій".

Збитки пасажирського сегменту "Укрзалізниці"

2025 році чинна модель фінансування пасажирських перевезень "Укрзалізниця" фактично вичерпала себе. Через скорочення вантажної бази компанія більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами.

Виходом із ситуації може стати перехід до моделі PSO (Public Service Obligation), за якої держава або місцева влада замовляють соціально значущі маршрути та компенсують перевізнику різницю між встановленим тарифом і фактичною собівартістю перевезень. За словами заступника міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста, відповідний експериментальний проєкт планують представити найближчим часом.

За оцінками експертів, обсяг компенсацій у межах повноцінної моделі PSO може становити 20–40 млрд грн на рік, з урахуванням збитків інфраструктури та потреби в оновленні рухомого складу.

Ситуацію ускладнює скорочення вантажних перевезень. За даними галузевих експертів, їхні обсяги зменшилися зі 175 млн тонн у 2024 році до 161 млн тонн у 2025-му, що зробило традиційну практику крос-субсидіювання економічно невиправданою.

Водночас пасажиропотік зростає: у 2025 році поїздами далекого сполучення перевезено 28 млн пасажирів, що більше, ніж у довоєнному 2021 році. Проте збитки пасажирського сегменту також збільшуються - з понад 18 млрд грн у 2024 році до більш як 22 млрд грн у 2025-му. За прогнозами, у 2026 році вони можуть сягнути 25 млрд грн.

Олексій Балеста раніше наголошував, що у разі встановлення соціально орієнтованих тарифів держава має компенсувати перевізнику різницю. Водночас пропозиція парламентського комітету виділити 26 млрд грн на підтримку пасажирського сектору була врахована не повністю - у 2025 році передбачено 16 млрд грн з резервного фонду.

Експерти зазначають, що без системної державної підтримки пасажирські перевезення не зможуть функціонувати стабільно.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" спільно з Міністерством розвитку громад та територій України підготували проєкт змін до правил і тарифів на пасажирські перевезення. Ініціатива передбачає запровадження динамічного ціноутворення для квитків преміумсегмента, а також оновлення умов повернення коштів за квитки.

Додамо, за прогнозами АТ "Укрзалізниця" закінчить 2026 рік з дефіцитом бюджету в 38 млрд грн навіть після оптимізації витрат на 10,2 млрд грн. Частину збитків покриє держбюджет, решту - через підвищення тарифів на вантажні перевезення, йдеться лише про параметри та строки індексації.