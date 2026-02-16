Ущерб пассажирскому сегменту "Укрзализныци" вырос до 22 млрд грн: какой выход

В 2025 году традиционная модель финансирования пассажирских перевозок "Укрзализныци" фактически исчерпала себя из-за сокращения грузовых перевозок и роста убытков. Выходом может стать переход на модель PSO, при которой государство будет компенсировать перевозчику разницу между социальными тарифами и себестоимостью услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику "Центра транспортных стратегий".

Ущерб пассажирскому сегменту "Укрзализныци"

В 2025 году действующая модель финансирования пассажирских перевозок "Укрзализныця" фактически исчерпала себя. Из-за сокращения грузовой базы компания больше не может покрывать ущерб пассажирскому сегменту за счет грузовых перевозок, что создает риск операционного разрыва между доходами и расходами.

Выходом из ситуации может стать переход к модели PSO (Public Service Obligation), при которой государство или местные власти заказывают социально значимые маршруты и компенсируют перевозчику разницу между установленным тарифом и фактической себестоимостью перевозок. По словам заместителя министра развития общин и территорий Алексей Балеста, соответствующий экспериментальный проект планируют представить в ближайшее время.

По оценкам экспертов, объем компенсаций в рамках полноценной модели PSO может составить 20–40 млрд грн в год, с учетом ущерба инфраструктуре и потребности в обновлении подвижного состава.

Ситуацию усложняет сокращение грузовых перевозок. По данным отраслевых экспертов, их объемы уменьшились со 175 млн тонн в 2024 году до 161 млн тонн в 2025-м, что сделало традиционную практику кросс-субсидирования экономически неоправданной.

В то же время, пассажиропоток растет: в 2025 году поездами дальнего сообщения перевезено 28 млн пассажиров, что больше, чем в довоенном 2021 году. Однако убытки пассажирского сегмента также увеличиваются - с более чем 18 млрд грн в 2024 году до более 22 млрд грн в 2025-м. По прогнозам, в 2026 году они могут составить 25 млрд грн.

Алексей Балеста ранее подчеркивал, что в случае установления социально-ориентированных тарифов государство должно компенсировать перевозчику разницу. В то же время, предложение парламентского комитета выделить 26 млрд грн в поддержку пассажирского сектора было учтено не полностью - в 2025 году предусмотрено 16 млрд грн из резервного фонда.

Эксперты отмечают, что без системной государственной поддержки пассажирские перевозки не смогут работать стабильно.

Напомним, "Укрзализныця" совместно с Министерством развития общин и территорий Украины подготовили проект изменений к правилам и тарифам на пассажирские перевозки. Инициатива предусматривает введение динамичного ценообразования для билетов премиумсегмента, а также обновление условий возврата средств за билеты.

По прогнозам АО "Укрзализныця" закончит 2026 год с дефицитом бюджета в 38 млрд грн даже после оптимизации расходов на 10,2 млрд грн. Часть убытков покроет госбюджет, остальные из-за повышения тарифов на грузовые перевозки, речь идет только о параметрах и сроках индексации.