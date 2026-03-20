Еда, напитки и книги: УЗ расширила заказ товаров в поездах

"Укрзализныця" расширила ассортимент товаров в поездах - теперь пассажиры могут заказывать еду, напитки, сладости, книги и даже вкусности для собак при покупке билета, а все доставят прямо в купе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы "Укрзализныця".

"Укрзализныця" расширила перечень продукции, которую пассажиры могут заказать при покупке билета, и теперь не нужно тратить время на покупки перед поездкой – все доставят непосредственно в ваше купе.

Для флагманских поездов доступны фирменные дрипы – поштучно или в специальных наборах. К кофе пассажиры могут заказать полезные сладости, среди которых батончики, названные в честь поездов, доступны поштучно или в подарочном наборе.

Для тех, кто хочет сытно поесть, предлагаются каша с пармезаном, лапша с курицей и овощами, суп или гранола. Для маленьких путешественников предусмотрены смузи, пастила и страйпы, говорится в сообщении пресс-службы.

Вскоре в поездах появятся вкусности и собак, а также книги, которые можно будет выбрать вместе с чаем при покупке билета и получить прямо в купе. Таким образом, каждая поездка станет еще комфортнее и удобнее для всех пассажиров.

Ранее сообщалось, что в 2025 году традиционная модель финансирования пассажирских перевозок "Укрзализныци" фактически исчерпала себя из-за сокращения грузовых перевозок и роста убытков. Выходом может стать переход на модель PSO, при которой государство будет компенсировать перевозчику разницу между социальными тарифами и себестоимостью услуг.