Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,57

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Запорізький алюмінієвий комбінат виставили на продаж за понад 176 млн грн: що відомо

завод
Запорізький комбінат виставили на аукціон: що відомо / ФДМУ

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний аукціон державного пакета акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" у місті Запоріжжя.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Приватизація великого підприємства

До продажу виставлено 97,5458% статутного капіталу товариства, що становить 607 446 012 акцій. Стартова ціна об’єкта - 176,3 млн грн. Реєстрація учасників триває до 18 травня, а сам аукціон відбудеться 19 травня.

Підприємство розташоване за адресою: 69032, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ - 00194122.

Статутний капітал товариства становить 155 682 280 грн. Станом на 30 червня 2025 року середньооблікова чисельність працівників - 63 особи.

Основний вид діяльності підприємства - виробництво алюмінію (КВЕД 24.42). Основна продукція - алюмінієва катанка та послуги з переробки давальницької сировини.

За даними за 2022–2024 роки та перше півріччя 2025 року, обсяг реалізації продукції становив 622,0 тис. грн.

До складу пакета також входить державна частка 29,5363% статутного капіталу, щодо якої ухвалено рішення суду про застосування санкцій відповідно до Закону України "Про санкції".

Фото 2 — Запорізький алюмінієвий комбінат виставили на продаж за понад 176 млн грн: що відомо
Фото 3 — Запорізький алюмінієвий комбінат виставили на продаж за понад 176 млн грн: що відомо
Фото 4 — Запорізький алюмінієвий комбінат виставили на продаж за понад 176 млн грн: що відомо

Нагадаємо, на Дніпропетровщині за 300 млн грн продають майно збанкрутілого заводу міндобрив. Торги за єдиний майновий комплекс ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" відбудуться у межах процедури банкрутства зі стартовою ціною 304,9 мільйона гривень.

Автор:
Ольга Опенько