Запорізький алюмінієвий комбінат виставили на продаж за понад 176 млн грн: що відомо

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний аукціон державного пакета акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" у місті Запоріжжя.

Приватизація великого підприємства

До продажу виставлено 97,5458% статутного капіталу товариства, що становить 607 446 012 акцій. Стартова ціна об’єкта - 176,3 млн грн. Реєстрація учасників триває до 18 травня, а сам аукціон відбудеться 19 травня.

Підприємство розташоване за адресою: 69032, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ - 00194122.

Статутний капітал товариства становить 155 682 280 грн. Станом на 30 червня 2025 року середньооблікова чисельність працівників - 63 особи.

Основний вид діяльності підприємства - виробництво алюмінію (КВЕД 24.42). Основна продукція - алюмінієва катанка та послуги з переробки давальницької сировини.

За даними за 2022–2024 роки та перше півріччя 2025 року, обсяг реалізації продукції становив 622,0 тис. грн.

До складу пакета також входить державна частка 29,5363% статутного капіталу, щодо якої ухвалено рішення суду про застосування санкцій відповідно до Закону України "Про санкції".

Нагадаємо, на Дніпропетровщині за 300 млн грн продають майно збанкрутілого заводу міндобрив. Торги за єдиний майновий комплекс ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" відбудуться у межах процедури банкрутства зі стартовою ціною 304,9 мільйона гривень.