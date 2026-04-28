Запорожский алюминиевый комбинат выставили на продажу свыше 176 млн грн: что известно

Запорожский комбинат выставили на аукцион: что известно / ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационный аукцион государственного пакета акций АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" в Запорожье.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба ФГИУ.

Приватизация крупного предприятия

К продаже выставлено 97,5458% уставного капитала общества, что составляет 607 446 012 акций. Стартовая цена объекта – 176,3 млн грн. Регистрация участников продлится до 18 мая, а сам аукцион состоится 19 мая.

Предприятие расположено по адресу: 69032, Запорожская область, г. Запорожье, Южное шоссе, 15. Идентификационный код согласно ЕГРПОУ – 00194122.

Уставный капитал общества составляет 155682280 грн. По состоянию на 30 июня 2025 года среднесписочная численность работников - 63 человека.

Основной вид деятельности предприятия – производство алюминия (КВЭД 24.42). Основная продукция – алюминиевая катанка и услуги по переработке давальческого сырья.

По данным за 2022-2024 годы и первое полугодие 2025 года, объем реализации продукции составил 622,0 тыс. грн.

В состав пакета также входит государственная доля 29,5363% уставного капитала, по которой принято решение суда о применении санкций в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

Напомним, на Днепропетровщине за 300 млн грн продают имущество обанкротившегося завода минудобрений. Торги за единый имущественный комплекс ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" состоятся в рамках процедуры банкротства со стартовой ценой 304,9 миллиона гривен.

Автор:
Ольга Опенько