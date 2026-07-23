Заповідники під колесами: незаконний джипінг завдав природі збитків майже на 1,4 млн грн

У 2026 році орієнтовна шкода від незаконного проїзду транспортом територіями природно-заповідного фонду сягнула майже 1,4 млн грн. Таку суму Державна екологічна інспекція розрахувала за результатами розгляду 14 звернень щодо порушень, а під час рейдів уже зафіксувала сім випадків незаконного джипінгу, за якими складено адміністративні протоколи

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Джипінг у заповідниках і збитки

У Держекоінспекції наголошують, що проїзд механічного транспорту територіями ПЗФ порушує природоохоронне законодавство, завдає шкоди екосистемам, ґрунтам, рослинності та місцям існування диких тварин, а також тягне за собою адміністративну відповідальність.

Для боротьби з такими порушеннями інспектори спільно з працівниками Карпатського національного природного парку та Національної поліції проводять рейди. Станом на 22 липня вони здійснили шість контрольних заходів, під час яких зафіксували сім випадків незаконного проїзду заповідними територіями.

За всіма виявленими фактами складено сім адміністративних протоколів за статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення та передано їх до суду. Розмір безпосередньо нарахованих збитків за цими випадками становить 41,7 тис. грн, порушникам також направлено вимоги про їх відшкодування.

"Заповідні території створені для збереження природи, а не для незаконного екстремального туризму. Кожен такий проїзд залишає слід, на відновлення якого природі можуть знадобитися роки", - зазначив заступник міністра економіки та довкілля Олександр Краснолуцький.

У Міністерстві економіки та довкілля наголосили, що контроль за дотриманням природоохоронного режиму на територіях природно-заповідного фонду й надалі посилюватимуть, а кожен випадок незаконного джипінгу отримуватиме належну правову оцінку.

Нагадаємо, Міністерство економіки доручило Державній екологічній інспекції та адміністраціям національних природних парків посилити контроль за випадками джипінгу на територіях природно-заповідного фонду.