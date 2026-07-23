Заповедники под колесами: незаконный джипинг нанес природе ущерб почти на 1,4 млн грн

В 2026 году ориентировочный ущерб от незаконного проезда по транспорту по территориям природно-заповедного фонда достиг почти 1,4 млн грн. Такую сумму Государственная экологическая инспекция рассчитала по результатам рассмотрения 14 обращений по поводу нарушений, а во время рейдов уже зафиксировала семь случаев незаконного джипинга, по которым составлены административные протоколы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Джипинг в заповедниках и убытки

В Госэкоинспекции подчеркивают, что проезд механического транспорта по территориям ПЗФ нарушает природоохранное законодательство, наносит ущерб экосистемам, почвам, растительности и средам обитания диких животных, а также влечет административную ответственность.

Для борьбы с такими нарушениями инспекторы совместно с работниками Карпатского национального парка и Национальной полиции проводят рейды. По состоянию на 22 июля они провели шесть контрольных мероприятий, в ходе которых зафиксировали семь случаев незаконного проезда по заповедным территориям.

По всем выявленным фактам составлено семь административных протоколов по статье 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях и передано их в суд. Размер непосредственно начисленного ущерба по этим случаям составляет 41,7 тыс. грн, нарушителям также направлены требования об их возмещении.

"Заповедные территории созданы для сохранения природы, а не для незаконного экстремального туризма. Каждый такой проезд оставляет след, на восстановление которого природе могут уйти годы", - отметил заместитель министра экономики и окружающей среды Александр Краснолуцкий.

В Министерстве экономики и окружающей среды отметили, что контроль за соблюдением природоохранного режима на территориях природно-заповедного фонда будут и дальше усиливать, а каждый случай незаконного джипинга будет получать надлежащую правовую оценку.

Напомним, Министерство экономики поручило Государственной экологической инспекции и администрациям национальных природных парков усилить контроль за случаями джипинга на территориях природно-заповедного фонда.