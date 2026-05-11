Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,81

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Завищили ціни на світло для військових: Нацполіція викрила масштабну схему на 47 млн грн

світло
Поліція викрила схему на 47 млн грн при закупівлі електроенергії / Depositphotos

Колишній керівник регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь (КЕУ) в Одесі та Києві став фігурантом кримінального провадження через закупівлю електроенергії за завищеними цінами. Через фіктивні додаткові угоди державному бюджету було завдано збитків на суму понад 46,7 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як працювала схема

Слідство встановило, що експосадовець, перебуваючи на посаді керівника Одеського КЕУ, разом із підрядником розробив механізм штучного підвищення вартості електрики для потреб військових. Згодом, отримавши аналогічну посаду в Києві, він продовжив реалізацію схеми у столиці.

Зловмисники укладали додаткові угоди до вже чинних контрактів, переглядаючи ціну в бік збільшення без економічних обґрунтувань. Формально це пояснювали коливаннями на ринку "на добу наперед" (РДН).

Проте, за висновками експертів, ці підстави були фіктивними та не відповідали реальним ринковим показникам. 

Оперативники ДСР Нацполіції спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) задокументували факти розкрадань. Наразі:

  • Колишньому очільнику КЕУ та директору компанії-постачальника оголошено про підозру.
  • Дії кваліфіковано за ст. 425 (недбале ставлення до служби) та ст. 191 (привласнення майна) ККУ.
  • Вже забезпечено відшкодування до бюджету понад 17,3 млн грн.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Фото 2 — Завищили ціни на світло для військових: Нацполіція викрила масштабну схему на 47 млн грн
Фото: Нацполіція
Фото 3 — Завищили ціни на світло для військових: Нацполіція викрила масштабну схему на 47 млн грн
Фото: Нацполіція

Нагадаємо, нещодавно було викрито розкрадання 14,7 млн грн на деревині для ЗСУ, у межах чого пройшли масштабні обшуки в 11 регіонах. 

Автор:
Тетяна Бесараб