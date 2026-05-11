Завищили ціни на світло для військових: Нацполіція викрила масштабну схему на 47 млн грн

Колишній керівник регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь (КЕУ) в Одесі та Києві став фігурантом кримінального провадження через закупівлю електроенергії за завищеними цінами. Через фіктивні додаткові угоди державному бюджету було завдано збитків на суму понад 46,7 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як працювала схема

Слідство встановило, що експосадовець, перебуваючи на посаді керівника Одеського КЕУ, разом із підрядником розробив механізм штучного підвищення вартості електрики для потреб військових. Згодом, отримавши аналогічну посаду в Києві, він продовжив реалізацію схеми у столиці.

Зловмисники укладали додаткові угоди до вже чинних контрактів, переглядаючи ціну в бік збільшення без економічних обґрунтувань. Формально це пояснювали коливаннями на ринку "на добу наперед" (РДН).

Проте, за висновками експертів, ці підстави були фіктивними та не відповідали реальним ринковим показникам.

Оперативники ДСР Нацполіції спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) задокументували факти розкрадань. Наразі:

Колишньому очільнику КЕУ та директору компанії-постачальника оголошено про підозру.

Дії кваліфіковано за ст. 425 (недбале ставлення до служби) та ст. 191 (привласнення майна) ККУ.

Вже забезпечено відшкодування до бюджету понад 17,3 млн грн.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Фото: Нацполіція

