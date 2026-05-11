Завысили цены на свет для военных: Нацполиция разоблачила схему на 47 млн грн

Бывший руководитель региональных квартирно-эксплуатационных управлений (КЭУ) в Одессе и Киеве стал фигурантом уголовного производства по закупке электроэнергии по завышенным ценам. Из-за фиктивных дополнительных соглашений государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 46,7 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Как работала схема

Следствие установило, что экс-чиновник, будучи в должности руководителя Одесского КЭУ, вместе с подрядчиком разработал механизм искусственного повышения стоимости электричества для нужд военных. Позже, получив аналогичную должность в Киеве, он продолжил реализацию схемы в столице.

Злоумышленники заключали дополнительные соглашения к уже действующим контрактам, пересматривая цену в сторону увеличения без экономических обоснований. Формально это объясняли колебаниями на рынке "на сутки вперед" (РДН).

Однако, по выводам экспертов, эти основания были фиктивными и не отвечали реальным рыночным показателям.

Оперативники ДСР Нацполиции совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) задокументировали факты хищений. Пока:

Бывший глава КЭУ и директор компании-поставщика объявлены о подозрении.

Действия квалифицированы по ст. 425 (небрежное отношение к службе) и ст. 191 (присвоение имущества) УКУ.

Уже обеспечено возмещение в бюджет более 17,3 млн. грн.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Фото: Нацполиция

