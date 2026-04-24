Растрата 18 млн грн на закупки генераторов для военных: дело передано в суд

На Львовщине завершено досудебное расследование по организованной группе, которая присвоила бюджетные средства во время оборонных закупок. Обвинительный акт в отношении участников схемы, нанесших государству ущерб на сумму более 18 млн грн, уже направлен в суд.

Об этом сообщает Delo.ua с ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Расследование проходило под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в области обороны Западного региона. Дело разоблачено в рамках целевой программы борьбы с коррупцией в оборонном секторе «Нечестные закупки».

Схема «золотых» генераторов

По данным следствия, организатором преступной группы выступил командир воинской части. Он привлек к схеме гражданское лицо как соорганизатор, а также начальников электротехнической и инженерной служб части. Для легализации сделок использовались подконтрольные предприятия, которые фактически не вели хозяйственной деятельности.

Детали коррупционного механизма:

Предмет закупки: 152 генератора для нужд ВСУ.

Сумма контрактов: более 31 млн. грн.

Размер переплаты: судебная экспертиза подтвердила ущерб государству в размере более 18 млн грн из-за существенного завышения цен по сравнению с рыночными.

Фиктивность: директора привлеченных компаний подписывали документы за вознаграждение без мощностей для выполнения заказов.

Правовые последствия и иски

Действия военного руководства и их сообщников квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или владение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой). Прокуроры уже подали гражданский иск с целью полного возмещения нанесенного государству ущерба.

Напомним, недавно был разоблачен хищение 14,7 млн грн на древесине для ВСУ, в рамках чего прошли масштабные обыски в 11 регионах.

Кроме того, СБУ задокументировала 20 миллионов гривен ущерба на оборонном заводе в Днепропетровской области, где должностные лица присваивали средства стратегического предприятия.