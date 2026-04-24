Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,69

51,47

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Растрата 18 млн грн на закупки генераторов для военных: дело передано в суд

Обыск
Расход 18 млн грн на закупки генераторов для военных / Офис генерального прокурора Украины

На Львовщине завершено досудебное расследование по организованной группе, которая присвоила бюджетные средства во время оборонных закупок. Обвинительный акт в отношении участников схемы, нанесших государству ущерб на сумму более 18 млн грн, уже направлен в суд.

Об этом сообщает Delo.ua с ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Расследование проходило под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в области обороны Западного региона. Дело разоблачено в рамках целевой программы борьбы с коррупцией в оборонном секторе «Нечестные закупки».

Схема «золотых» генераторов

По данным следствия, организатором преступной группы выступил командир воинской части. Он привлек к схеме гражданское лицо как соорганизатор, а также начальников электротехнической и инженерной служб части. Для легализации сделок использовались подконтрольные предприятия, которые фактически не вели хозяйственной деятельности.

Детали коррупционного механизма:

  • Предмет закупки: 152 генератора для нужд ВСУ.
  • Сумма контрактов: более 31 млн. грн.
  • Размер переплаты: судебная экспертиза подтвердила ущерб государству в размере более 18 млн грн из-за существенного завышения цен по сравнению с рыночными.
  • Фиктивность: директора привлеченных компаний подписывали документы за вознаграждение без мощностей для выполнения заказов.

Правовые последствия и иски

Действия военного руководства и их сообщников квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или владение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой). Прокуроры уже подали гражданский иск с целью полного возмещения нанесенного государству ущерба.

Напомним, недавно был разоблачен хищение 14,7 млн грн на древесине для ВСУ, в рамках чего прошли масштабные обыски в 11 регионах.

Кроме того, СБУ задокументировала 20 миллионов гривен ущерба на оборонном заводе в Днепропетровской области, где должностные лица присваивали средства стратегического предприятия.

Автор:
Максим Кольц