Розтрата 18 млн грн на закупівлі генераторів для військових: справу передано до суду

На Львівщині завершено досудове розслідування щодо організованої групи, яка привласнила бюджетні кошти під час оборонних закупівель. Обвинувальний акт стосовно учасників схеми, які завдали державі збитків на суму понад 18 млн грн, вже скеровано до суду.

Про це повідомляє Delo.ua з посилнням на Офіс Генерального прокурора.

Розслідування проходило під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Справу викрито в межах цільової програми боротьби з корупцією в оборонному секторі «Нечесні закупівлі».

Схема «золотих» генераторів

За даними слідства, організатором злочинної групи виступив командир військової частини. Він залучив до схеми цивільну особу як співорганізаторку, а також начальників електротехнічної та інженерної служб частини. Для легалізації оборудок використовувалися підконтрольні підприємства, які фактично не вели господарської діяльності.

Деталі корупційного механізму:

Предмет закупівлі: 152 генератори для потреб ЗСУ.

Сума контрактів: понад 31 млн грн.

Розмір переплати: судова експертиза підтвердила збитки державі у розмірі понад 18 млн грн через суттєве завищення цін порівняно з ринковими.

Фіктивність: директори залучених компаній підписували документи за винагороду, не маючи потужностей для виконання замовлень.

Правові наслідки та позови

Дії військового керівництва та їхніх спільників кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або володіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою). Прокурори вже подали цивільний позов з метою повного відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, нещодавно було викрито розкрадання 14,7 млн грн на деревині для ЗСУ, у межах чого пройшли масштабні обшуки в 11 регіонах.

Крім того, СБУ задокументувала 20 мільйонів гривень збитків на оборонному заводі у Дніпропетровській області, де посадовці привласнювали кошти стратегічного підприємства.