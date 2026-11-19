За десять місяців 2026 року жінки зареєстрували в Україні 148 470 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), що становить 60% усіх нових реєстрацій. При цьому жінки відкривали власну справу частіше за чоловіків у кожному регіоні країни. Найпопулярнішими напрямами стали роздрібна торгівля, освіта та сфера послуг.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Опендатаботу".

Попри переважання жінок серед нових підприємців, їхня частка дещо зменшилася порівняно з минулим роком — із 61% до 60%.

Кількість нових ФОПів, відкритих жінками, також скоротилася: за аналогічний період 2025 року їх було 153 413. Водночас чоловіки цьогоріч зареєстрували 98 054 ФОПи.

У яких регіонах жінки найчастіше відкривають бізнес

Найбільше нових підприємиць зареєструвалися у Києві — 17 670, або майже 12% від загальної кількості жіночих реєстрацій.

До п'ятірки регіонів за кількістю нових ФОПів, відкритих жінками, увійшли:

Київ — 17 670;

Дніпропетровська область — 15 051;

Київська область — 11 620;

Одеська область — 11 425;

Львівська область — 11 263.

Водночас за часткою жінок серед нових підприємців лідирує Київська область, де вони відкрили 64% усіх ФОПів.

На Сумщині цей показник становить 63%, а в Чернігівській, Рівненській та Одеській областях — по 62%.

Загалом у жодному регіоні України чоловіки не перевищили жінок за кількістю нових реєстрацій підприємницької діяльності.

Який бізнес найчастіше відкривають українки

Найпопулярнішою сферою серед жінок залишається роздрібна торгівля. За десять місяців у цьому напрямі зареєстрували 46 256 ФОПів, що становить 31,2% усіх нових жіночих бізнесів.

Серед інших популярних напрямів:

Оптова торгівля — 10 055 ФОПів;

Освіта — 10 008;

Індивідуальні послуги — 9 906;

Заклади харчування — 8 053;

Комп'ютерне програмування — 7 730;

Інформаційні послуги — 7 083;

Реклама — 4 792;

Управлінський консалтинг — 4 417.

Найбільша частка жінок серед нових підприємців спостерігається у сфері індивідуальних послуг — майже дев'ять із десяти ФОПів тут відкривають саме жінки.

Переважно йдеться про індустрію краси. Зокрема, 7 582 підприємиці зареєстрували діяльність перукарень і салонів краси. Це понад три чверті всіх жіночих реєстрацій у сфері індивідуальних послуг.

Жінки також переважають серед нових підприємців у сфері соціальної допомоги (88%), освіти (83%) та охорони здоров'я (80%).

Значною є їхня частка в адміністративній та допоміжній офісній діяльності (74%), виробництві харчових продуктів (73%) та управлінському консалтингу (72%).

Хто з іноземок найчастіше відкриває ФОП в Україні

Власну справу в Україні реєструють і громадянки інших держав.

Найбільше нових ФОПів серед іноземок відкрили громадянки Росії — 116, або 28,2% від усіх жіночих реєстрацій серед іноземців.

Далі йдуть громадянки Молдови — 54, Азербайджану — 40, Білорусі — 37 та Вірменії — 29.

Також чотири ФОПи зареєстрували жінки без громадянства.

В "Опендатаботі" наголошують, що іноземці можуть відкривати власну справу в Україні лише за наявності відповідних дозволів на проживання та роботу.

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2026 року в Україні зареєстрували понад 222 тисячі нових ФОПів. Це на 66,6 тис. більше, ніж кількість підприємців, які припинили діяльність. Найчастіше новий бізнес відкривали у сфері роздрібної торгівлі, програмування та оптової торгівлі.