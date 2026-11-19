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Жінки випередили чоловіків у відкритті бізнесу в усіх регіонах України: що показала статистика
За десять місяців 2026 року жінки зареєстрували в Україні 148 470 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), що становить 60% усіх нових реєстрацій. При цьому жінки відкривали власну справу частіше за чоловіків у кожному регіоні країни. Найпопулярнішими напрямами стали роздрібна торгівля, освіта та сфера послуг.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Опендатаботу".
Попри переважання жінок серед нових підприємців, їхня частка дещо зменшилася порівняно з минулим роком — із 61% до 60%.
Кількість нових ФОПів, відкритих жінками, також скоротилася: за аналогічний період 2025 року їх було 153 413. Водночас чоловіки цьогоріч зареєстрували 98 054 ФОПи.
У яких регіонах жінки найчастіше відкривають бізнес
Найбільше нових підприємиць зареєструвалися у Києві — 17 670, або майже 12% від загальної кількості жіночих реєстрацій.
До п'ятірки регіонів за кількістю нових ФОПів, відкритих жінками, увійшли:
- Київ — 17 670;
- Дніпропетровська область — 15 051;
- Київська область — 11 620;
- Одеська область — 11 425;
- Львівська область — 11 263.
Водночас за часткою жінок серед нових підприємців лідирує Київська область, де вони відкрили 64% усіх ФОПів.
На Сумщині цей показник становить 63%, а в Чернігівській, Рівненській та Одеській областях — по 62%.
Загалом у жодному регіоні України чоловіки не перевищили жінок за кількістю нових реєстрацій підприємницької діяльності.
Який бізнес найчастіше відкривають українки
Найпопулярнішою сферою серед жінок залишається роздрібна торгівля. За десять місяців у цьому напрямі зареєстрували 46 256 ФОПів, що становить 31,2% усіх нових жіночих бізнесів.
Серед інших популярних напрямів:
- Оптова торгівля — 10 055 ФОПів;
- Освіта — 10 008;
- Індивідуальні послуги — 9 906;
- Заклади харчування — 8 053;
- Комп'ютерне програмування — 7 730;
- Інформаційні послуги — 7 083;
- Реклама — 4 792;
- Управлінський консалтинг — 4 417.
Найбільша частка жінок серед нових підприємців спостерігається у сфері індивідуальних послуг — майже дев'ять із десяти ФОПів тут відкривають саме жінки.
Переважно йдеться про індустрію краси. Зокрема, 7 582 підприємиці зареєстрували діяльність перукарень і салонів краси. Це понад три чверті всіх жіночих реєстрацій у сфері індивідуальних послуг.
Жінки також переважають серед нових підприємців у сфері соціальної допомоги (88%), освіти (83%) та охорони здоров'я (80%).
Значною є їхня частка в адміністративній та допоміжній офісній діяльності (74%), виробництві харчових продуктів (73%) та управлінському консалтингу (72%).
Хто з іноземок найчастіше відкриває ФОП в Україні
Власну справу в Україні реєструють і громадянки інших держав.
Найбільше нових ФОПів серед іноземок відкрили громадянки Росії — 116, або 28,2% від усіх жіночих реєстрацій серед іноземців.
Далі йдуть громадянки Молдови — 54, Азербайджану — 40, Білорусі — 37 та Вірменії — 29.
Також чотири ФОПи зареєстрували жінки без громадянства.
В "Опендатаботі" наголошують, що іноземці можуть відкривати власну справу в Україні лише за наявності відповідних дозволів на проживання та роботу.
Нагадаємо, за дев'ять місяців 2026 року в Україні зареєстрували понад 222 тисячі нових ФОПів. Це на 66,6 тис. більше, ніж кількість підприємців, які припинили діяльність. Найчастіше новий бізнес відкривали у сфері роздрібної торгівлі, програмування та оптової торгівлі.