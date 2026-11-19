За десять месяцев 2026 года женщины зарегистрировали в Украине 148470 новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что составляет 60% всех новых регистраций. При этом женщины открывали собственное дело чаще мужчин в каждом регионе страны. Наиболее популярными направлениями стали розничная торговля, образование и сферы услуг.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Опендатабота".

Несмотря на преобладание женщин среди новых предпринимателей, их доля несколько уменьшилась по сравнению с прошлым годом с 61% до 60%.

Количество новых ФЛП, открытых женщинами, также сократилось: за аналогичный период 2025 года их было 153 413. В то же время мужчины в этом году зарегистрировали 98 054 ФЛП.

В каких регионах женщины чаще всего открывают бизнес

Больше новых предпринимателей зарегистрировались в Киеве — 17 670, или почти 12% от общего количества женских регистраций.

В пятерку регионов по количеству новых ФЛП, открытых женщинами, вошли:

Киев - 17 670;

Днепропетровская область - 15 051;

Киевская область - 11 620;

Одесская область - 11 425;

Львовская область - 11 263.

В то же время, по доле женщин среди новых предпринимателей лидирует Киевская область, где они открыли 64% всех ФЛПов.

В Сумской области этот показатель составляет 63%, а в Черниговской, Ровенской и Одесской областях — по 62%.

В целом ни в одном регионе Украины мужчины не превысили женщин по количеству новых регистраций предпринимательской деятельности.

Какой бизнес чаще всего открывают украинки

Наиболее популярной сферой среди женщин остается розничная торговля. За десять месяцев в этом направлении зарегистрировали 46 256 ФЛП, что составляет 31,2% всех новых женских бизнесов.

Среди других популярных направлений:

Оптовая торговля - 10 055 ФЛП;

Образование - 10 008;

Индивидуальные услуги - 9 906;

Заведения питания - 8 053;

Компьютерное программирование – 7 730;

Информационные услуги - 7 083;

Реклама - 4 792;

Управленческий консалтинг - 4 417.

Наибольшая часть женщин среди новых предпринимателей наблюдается в сфере индивидуальных услуг – почти девять из десяти ФЛП здесь открывают именно женщины.

В основном речь идет об индустрии красоты. В частности, 7582 предпринимателя зарегистрировали деятельность парикмахерских и салонов красоты. Это более трех четвертей всех женских регистраций в сфере индивидуальных услуг.

Женщины также преобладают среди новых предпринимателей в области социальной помощи (88%), образования (83%) и здравоохранения (80%).

Значительна их доля в административной и вспомогательной офисной деятельности (74%), производстве пищевых продуктов (73%) и управленческом консалтинге (72%).

Кто из иностранцев чаще всего открывает ФЛП в Украине

Собственное дело в Украине регистрируют гражданки других государств.

Больше новых ФЛП среди иностранцев открыли гражданки России — 116, или 28,2% от всех женских регистраций среди иностранцев.

Далее следуют гражданки Молдовы - 54, Азербайджана - 40, Беларуси - 37 и Армении - 29.

Также четыре ФЛП зарегистрировали женщины без гражданства.

В "Опендатаботе" отмечают, что иностранцы могут открывать собственное дело в Украине только при наличии соответствующих разрешений на проживание и работу.

Напомним, за девять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировали более 222 тысяч новых ФЛП. Это на 66,6 тыс. больше, чем количество предпринимателей, прекративших деятельность. Чаще всего новый бизнес открывался в сфере розничной торговли, программирования и оптовой торговли.