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Женщины опередили мужчин в открытии бизнеса во всех регионах Украины: что показала статистика
За десять месяцев 2026 года женщины зарегистрировали в Украине 148470 новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что составляет 60% всех новых регистраций. При этом женщины открывали собственное дело чаще мужчин в каждом регионе страны. Наиболее популярными направлениями стали розничная торговля, образование и сферы услуг.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Опендатабота".
Несмотря на преобладание женщин среди новых предпринимателей, их доля несколько уменьшилась по сравнению с прошлым годом с 61% до 60%.
Количество новых ФЛП, открытых женщинами, также сократилось: за аналогичный период 2025 года их было 153 413. В то же время мужчины в этом году зарегистрировали 98 054 ФЛП.
В каких регионах женщины чаще всего открывают бизнес
Больше новых предпринимателей зарегистрировались в Киеве — 17 670, или почти 12% от общего количества женских регистраций.
В пятерку регионов по количеству новых ФЛП, открытых женщинами, вошли:
- Киев - 17 670;
- Днепропетровская область - 15 051;
- Киевская область - 11 620;
- Одесская область - 11 425;
- Львовская область - 11 263.
В то же время, по доле женщин среди новых предпринимателей лидирует Киевская область, где они открыли 64% всех ФЛПов.
В Сумской области этот показатель составляет 63%, а в Черниговской, Ровенской и Одесской областях — по 62%.
В целом ни в одном регионе Украины мужчины не превысили женщин по количеству новых регистраций предпринимательской деятельности.
Какой бизнес чаще всего открывают украинки
Наиболее популярной сферой среди женщин остается розничная торговля. За десять месяцев в этом направлении зарегистрировали 46 256 ФЛП, что составляет 31,2% всех новых женских бизнесов.
Среди других популярных направлений:
- Оптовая торговля - 10 055 ФЛП;
- Образование - 10 008;
- Индивидуальные услуги - 9 906;
- Заведения питания - 8 053;
- Компьютерное программирование – 7 730;
- Информационные услуги - 7 083;
- Реклама - 4 792;
- Управленческий консалтинг - 4 417.
Наибольшая часть женщин среди новых предпринимателей наблюдается в сфере индивидуальных услуг – почти девять из десяти ФЛП здесь открывают именно женщины.
В основном речь идет об индустрии красоты. В частности, 7582 предпринимателя зарегистрировали деятельность парикмахерских и салонов красоты. Это более трех четвертей всех женских регистраций в сфере индивидуальных услуг.
Женщины также преобладают среди новых предпринимателей в области социальной помощи (88%), образования (83%) и здравоохранения (80%).
Значительна их доля в административной и вспомогательной офисной деятельности (74%), производстве пищевых продуктов (73%) и управленческом консалтинге (72%).
Кто из иностранцев чаще всего открывает ФЛП в Украине
Собственное дело в Украине регистрируют гражданки других государств.
Больше новых ФЛП среди иностранцев открыли гражданки России — 116, или 28,2% от всех женских регистраций среди иностранцев.
Далее следуют гражданки Молдовы - 54, Азербайджана - 40, Беларуси - 37 и Армении - 29.
Также четыре ФЛП зарегистрировали женщины без гражданства.
В "Опендатаботе" отмечают, что иностранцы могут открывать собственное дело в Украине только при наличии соответствующих разрешений на проживание и работу.
Напомним, за девять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировали более 222 тысяч новых ФЛП. Это на 66,6 тыс. больше, чем количество предпринимателей, прекративших деятельность. Чаще всего новый бизнес открывался в сфере розничной торговли, программирования и оптовой торговли.