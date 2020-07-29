Курс гривни зависит от будущей политики государства: ниже 25 или 45 грн/доллар

В свете произошедших за последний месяц событий общая ситуация для будущего курса гривни кардинально изменилась. "Рынок" в лице людей, которые покупают и продают гривню, негативно отнесся к смене главы Национального Банка, поскольку у людей в связи с этим возникло огромное количество страхов по поводу будущей финансовой политики Украины в целом. В связи с этим курс гривни упал к доллару, даже несмотря на позитивную в этот период внешнюю и внутреннюю конъюктуру рынка.

Без шока, связанного с НБУ, гривня, вероятнее всего, пользуясь ростом "аппетита к риску" в мире и притоком денег на развивающиеся рынки, смогла бы укрепиться до отметки 25,5-26 грн за доллар. Но этого не произошло, поскольку вне зависимости от успеха по платежному балансу страны люди продавали гривню. Поэтому вместо укрепления гривня упала до отметки 27,8 грн за доллар.

Разница фактического курса, который есть сейчас, и гипотетического курса, который мог бы быть при других обстоятельствах, составила примерно 2 гривни. Эти 2 гривни полностью являются ценой "страха" людей по поводу будущей финансовой политики страны.

Рынок этим, к сожалению, показал, что он не дает кредит доверия новому главе НБУ и действиям властей страны. Но я не считаю это катастрофой для Украины, ведь власти Украины могут проводить разную политику, все в их руках.

В этом контексте, я считаю, что у гривни есть два основных сценария развития ситуации, которые полностью зависят от того, какую финансовую политику будут проводить власти Украины. Есть негативный сценарий, при котором все страхи инвестиционного сообщества реализуются. В этом случае, курс уйдет на 30 и пойдет и выше — вплоть до 45 грн за доллар, поскольку дыма без огня не бывает.

Если власти страны встанут на рельсы "печатного станка" и конфронтации с международными финансовыми институтами, будут разочаровывать рынок уже своими фактическими действиями и тем самым оправдают негативные ожидания рынка, то это не ограничится одним действием, потому что одно действие будет бессмысленным без целой цепочки действий и событий. Со временем, по мере того, как власти Украины будут разочаровывать инвесторов, гривня будет продолжать падать. В этом случае там, где будет курс 30, там будет и 45.

Но я полагаю, что негативный сценарий не будет реализован, поскольку такой сценарий не пойдет на пользу никому, и будет самоубийственным не только для финансового положения страны, но и для самой нынешней власти в стране.

На мой взгляд, ни новый глава НБУ, ни президент Зеленский, ни кто-либо еще, кто сегодня управляет финансовой политикой страны, не перейдут недопустимые линии, потому что это будет контрпродуктивно для всех и в этом не будет ни одного выгодополучателя. Потерять все наработанные за прошлое время достижения было бы абсолютно не логично и полностью абсурдно.

Если бы власти Украины хотели бы отказаться от сотрудничества с МВФ или проводить контрпродуктивную политику, которую иногда озвучивают люди, которые непосредственно не влияют на финансовую политику государства, то возникает вопрос, а для чего тогда были прошлые реформы? Для властей Украины в этом контексте тогда не было бы никакого смысла в принятии непопулярного закона о земле и так называемого "антиколомойского" закона.

Страна, и в том числе власти Украины, долго шли к согласию с международными финансовыми институтами и работали на рост доверия к финансовому положению страны и, я думаю, что терять прошлые достижения никто не собирается и не будет.

Тем не менее, рынок испугался, а поэтому у нового главы НБУ Кирилла Шевченко в данный момент есть непростая негласная задача — вернуть доверие людей к гривне и развеять страхи относительно будущей финансовой политики государства. Первые шаги в этом направлении новый глава НБУ уже сделал.

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На прошлом заседании НБУ, вопреки ожиданиям рынка, регулятор не стал далее снижать свою основную ставку, сохранив ее на прежнем уровне 6%. Этим НБУ дал сигнал о том, что у него нет цели по наводнению ликвидностью экономики любой ценой. Даже несмотря на слова президента о желании "дожать банки" и запустить в стране кредитование, НБУ будет сдержан в своих действиях.

Своей сдержанностью НБУ частично успокоил рынок и частично остановил волну роста страхов по отношению к будущей политике Нацбанка. Именно за счет этого после заседания НБУ гривня вновь начала укрепляться. Вероятнее всего, по мере того как доверие к Украине будет восстанавливаться, курс гривни сможет укрепиться до отметки 25-26 грн за доллар. Поскольку по другим показателям, в том числе и по профицитному платежному балансу, гривня все еще имеет тенденцию к укреплению.

Что касается доверия инвесторов, то тут я бы добавил, что время лечит. По мере того, как НБУ не будет совершать ошибочных действий, по мере того как власти Украины продолжат оставаться в фарватере политики по сотрудничеству с МВФ и другими финансовыми организациями, доверие инвесторов будет возвращаться, что постепенно будет вести к укреплению национальной валюты Украины.

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Однако на сильное укрепление гривни я уже не рассчитываю, поскольку даже если все финансовые показатели будут способствовать сильному росту гривни, в новых условиях гривне это сделать не дадут. Вся сила и энергия гривни, которая будет голосовать за курс ниже 25 грн за доллар, скорее всего, будет трансформирована в увеличение Золотовалютных резервов страны.

Что касается желания властей страны по запуску кредитования, то в этом вопросе я не сомневаюсь, что новый глава НБУ прекрасно понимает, что простым наводнением экономики деньгами этот вопрос не решить. Лучшим вариантом, для стимулирования кредитования является путь по совершенствованию законодательства страны и уравновешиванию прав кредиторов и заемщиков, а также послабление в части нормативных требований к банкам для создания рыночных условий для роста кредитования.

Надеюсь, что Кирилл Шевченко будет действовать именно в этом направлении. Но даже если власти страны каким-либо образом простимулируют кредитование иным способом, то в текущей ситуации они не смогут это сделать в чрезмерно большом объеме, который бы изменил расклад по ситуации с гривней.

Ввиду вышеизложенного, я полагаю, что в ближайшие полгода гривня будет торговаться к доллару в диапазоне 25-29 грн за доллар.

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Но правда есть еще и третий вариант развития событий для курса гривни, который может начать реализовываться либо в конце этого, либо уже в следующем году. Он заключается в том, что курс американского доллара на мировом рынке, вне зависимости от Украины и гривни, изменчив. На сегодняшний день существуют достаточно серьезные основания полагать, что доллар США будет падать в цене, по мере того как мировая экономика будет восстанавливаться после корона-кризиса.

Если случится так, и сам доллар будет падать, то гривня может укрепиться и на большую величину. Но это очень сильно зависит от того, какие цели в будущем для Национального Банка Украины окажутся важнее. Если НБУ во главе угла поставит цель в виде ценовой стабильности, то курс гривни может укрепиться и ниже курса 25 грн за доллар.