Через невдачі на фронті та провал наступу РФ змінить військове командування - ISW

Російські військові не змогли досягти цілей Кремля щодо захоплення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей до кінця березня. У Начальника Генштабу Збройних Сил РФ Валерія Герасимова не вийшло захопити всю частину Донбасу і він досяг лише незначних успіхів.

Тепер російські війська які перебквають в Бахмуті та Авдіївці, готуються до оборони, щоб підготуватися до українських контрнаступів, які вони очікують в ктвітні-травні, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що невдачі під час наступу призводять до втрат живої сили та викликають негативні настрої серед особового складу російських солдат.

Аналітики зазначають, що через постійні невдачі на фронті та провал наступальної операції може бути причиною того, що Росія незабаром змінить вище військове командування.

Російські мілблогери заявили, що 30 березня Міноборони Росії відкликало командувача Повітряно-десантними військами РФ генерал-полковника Михайла Теплинського з відпустки після того, як 13 січня замінило його генерал-лейтенантом Олегом Макаревичем.

Стверджується, шо Теплинський прибув до штабу російського об’єднаного угруповання в Ростові-на-Дону Краснодарського краю і уже планує майбутні операції.

Окрім того аналітики зауважили, що Міноборони РФ замінило начальника Генштабу Сухопутних військ Олександра Лапіна, який командував лінією Сватове-Кремінна восени 2022 року на генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.

У січні аналітики писали, що Росія хоче протягом наступних 6 місяців перехопити ініціативу на полі бою та покласти край контрнаступальним успіхам України, а президент РФ Володимир Путін змінює підходи ведення війни.

ISW також зазначали, що темп російських операцій навколо Бахмута Донецької області сповільнюється, а армія РФ може розпочати наступ на інших ділянках фронту. Однак навряд чи це принесе відчутні результати.