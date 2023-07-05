Червоний Хрест досі не отримав доступ до лівобережжя Херсонської області після підриву Каховської ГЕС

Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста так і не вдалося побувати на окупованій території лівобережжя Херсонської області після повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС.

Про це повідомила регіональний директор МКЧХ в Європі та Центральній Азії Аріан Бауер в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, поки що нам не вдалося побувати в Херсонській області на лівому березі. Тому ми продовжуємо вести переговори про цей доступ. Це завжди дуже складно. Поки нам не вдалося потрапити до цих районів. Ми неодноразово просили надати нам доступ туди і проситимемо і далі", - зазначила вона.

За її словами, з перших годин Червоний Хрест просив надати доступ до підтоплених районів лівобережжя. Аріан Бауер додала, що МКЧХ з перших годин катастрофи був на зв'язку з владою Херсона та області, Миколаєва, щоб зрозуміти, "чим ми можемо допомогти".

"Я була там два дні тому, у Миколаєві та Херсонській області, щоб зрозуміти, що ми робимо, і що буде потрібно в найближчі тижні та місяці", - на голосила вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виснув звинувачення на адресу Організації Об'єднаних Націй (ООН) і Червоного Хреста у звʼязку з їхньої бездіяльністю після підриву Каховської гідроелектростанції. Він наголосив, що представники цих організацій мали бути першими на місці катастрофи.

Український Червоний Хрест після критики Зеленського намагався виправдатися та заявив, що допомагає на підконтрольній Україні території, а доступу до окупованих районів немає.