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Красный Крест до сих пор не получил доступ на левобережье Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Красный Крест до сих пор не получил доступ на левобережье Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
Миссия Международного комитета Красного Креста. Фото: скриншот

Миссии Международного комитета Красного Креста так и не удалось побывать на оккупированной территории левобережья Херсонской области после наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС.

Об этом сообщила региональный директор МККК в Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр в интервью "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, пока нам не удалось побывать в Херсонской области на левом берегу. Поэтому мы продолжаем вести переговоры об этом доступе. Это всегда очень сложно. Пока нам не удалось попасть в эти районы. Мы неоднократно просили предоставить нам доступ туда и будем просить и дальше", - отметила она.

По ее словам, с первых часов Красный Крест просил предоставить доступ к подтопленным районам левобережья. Ариан Бауэр добавила, что МККК с первых часов катастрофы был на связи с властями Херсона и области, Николаева, чтобы понять, "чем мы можем помочь".

"Я была там два дня назад, в Николаеве и Херсонской области, чтобы понять, что мы делаем, и что потребуется в ближайшие недели и месяцы", - сказала она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предъявил обвинения в адрес Организации Объединенных Наций (ООН) и Красного Креста в связи с их бездействием после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что представители этих организаций должны быть первыми на месте крушения.

Украинский Красный Крест после критики Зеленского пытался оправдаться и заявил, что помогает на подконтрольной Украине территории, а доступа к оккупированным районам не имеет.

Автор:
Нина Комащенко