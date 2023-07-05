Красный Крест до сих пор не получил доступ на левобережье Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Миссии Международного комитета Красного Креста так и не удалось побывать на оккупированной территории левобережья Херсонской области после наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС.

Об этом сообщила региональный директор МККК в Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр в интервью "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, пока нам не удалось побывать в Херсонской области на левом берегу. Поэтому мы продолжаем вести переговоры об этом доступе. Это всегда очень сложно. Пока нам не удалось попасть в эти районы. Мы неоднократно просили предоставить нам доступ туда и будем просить и дальше", - отметила она.

По ее словам, с первых часов Красный Крест просил предоставить доступ к подтопленным районам левобережья. Ариан Бауэр добавила, что МККК с первых часов катастрофы был на связи с властями Херсона и области, Николаева, чтобы понять, "чем мы можем помочь".

"Я была там два дня назад, в Николаеве и Херсонской области, чтобы понять, что мы делаем, и что потребуется в ближайшие недели и месяцы", - сказала она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предъявил обвинения в адрес Организации Объединенных Наций (ООН) и Красного Креста в связи с их бездействием после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что представители этих организаций должны быть первыми на месте крушения.

Украинский Красный Крест после критики Зеленского пытался оправдаться и заявил, что помогает на подконтрольной Украине территории, а доступа к оккупированным районам не имеет.