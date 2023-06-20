Київ домовляється із західними виробниками зброї про створення виробництва в Україні — Reuters

Між українською владою та західними виробниками зброї розпочалися переговори щодо збільшення виробництва зброї, включно з БПЛА. Сторони можуть підписати контракти "найближчими місяцями".

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заступника міністра з питань європейської інтеграції Сергія Боєва.

Київ веде переговори з виробниками зброї з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи. Окрім поставок, сторони також домовляються про локалізацію виробництва в Україні.

"Ми ведемо з ними дуже детальні дискусії. І ми впевнені, що у нас будуть підписані контракти протягом наступних кількох місяців", — розповів замміністра.

Він зауважив, що, зокрема, у травні президент України Володимир Зеленський вже повідомляв, що Україна співпрацює з британською оборонною компанією BAE Systems над створенням української бази для виробництва та ремонту зброї від танків до артилерії. BAE Systems є однією з найбільшх оборонних компаній у світі. Компанія виробляє зброю, яку партнери також передають Україні. Серед найбільш відомих моделей: БМП M2 Bradley, танки Challenger 2 гаубиці M777, БМП CV90, САУ Paladin, ЗРК Stormer HVM тощо. Проте угоду ще не уклали.

Домовляючись про локалізацію виробництва зброї Київ переслідує дві мети: ефективне задоволення власних потреб, а також розбудова оборонної промисловості.

"Майбутнє стримування агресії вимагатиме потужної оборонної промисловості в Україні, сильних українських Збройних сил. Ось чому ми вважаємо, що міжнародні партнери, приїжджаючи в Україну, налагоджують виробництво та роблять Україну частиною системи безпеки для вільного світу, що є дуже важливим", — підсумував Боєв.