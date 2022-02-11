Кроме "Слуги" Трубицына по делу о взятке на 1,2 млн гривен подозрение вручено главе КП "Городской магазин"

Кроме депутата Киевского городского совета от пропрезидентской партии "Слуга народа" Владислава Трубицына подозрение по делу о получении 1,26 млн гривен неправомерной выгоды при содействии организации розничной торговли в Киеве вручено еще руководителю коммунального предприятия "Городской магазин" Аману Моламову. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса.

Об этом сообщил журналист-расследователь Олег Новиков.

Кроме Трубицына, Моламова подозрение также вручено помощнику нардепа Александру Кочу и еще трем человекам.

По данным следствия, Трубицын и прочие фигуранты дела организовали схему, по которой получал деньги за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в Киеве.

КП "Городской магазин" – коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации). Оно было создано в 2011 году и подчиняется Департаменту промышленности и развитию предпринимательства КГГА.

Этот департамент киевской администрации возглавляет Костиков Владимир Владимирович. О нем известно, что на внеочередных парламентских выборах в 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от партии УДАР по одномандатному избирательному округу №90 в городе Белая Церковь Киевской области.

Напомним, 9 февраля Национальное антикоррупционное бюро поймало депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына в момент, когда он пытался получить крупную взятку. Тогда же стало известно, что в деле кроме депутата горсовета фигурируют еще 5 человек.