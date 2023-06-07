Лукашенко помилував росіянку Софію Сапегу, затриману разом із журналістом Протасевичем

Олександр Лукашенко помилував громадянку Росії Софію Сапегу, затриману разом із колишнім редактором білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем. Про це 7 червня повідомив "Белсат".

Зазначається, що зустрічати її приїхав губернатор Приморського краю РФ. Сьогодні ж вона полетить у Росію.

Нагадаємо, 23 травня 2021 року в Мінську екстрено посадили літак Ryanair сполученням Афіни – Вільнюс через "замінування" борту. Насправді це був привід, щоб затримати журналіста Романа Протасевича.

Разом із ним затримали його подругу Софію Сапегу. У травні 2022 року вона була визнана в Білорусі винною у "розпалюванні соціальної ворожнечі" та отримала 6 років колонії. У квітні 2023 року вона погодилася на екстрадицію до РФ.

Що стосується Протасевича, то його засудили до 8 років позбавлення волі, але в травні він був помилуваний.