Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с журналистом Протасевичем

Александр Лукашенко помиловал гражданку России Софью Сапегу, задержанную вместе с бывшим редактором белорусского оппозиционного телеграмм-канала Nexta Романом Протасевичем. Об этом 7 июня сообщил "Белсат".

Отмечается, что встречать ее приехал губернатор Приморского края РФ. Сегодня же она улетит в Россию.

Напомним, 23 мая 2021 года в Минске экстренно посадили самолет Ryanair сообщением Афины – Вильнюс из-за "заминирования" борта. На самом деле это был повод задержать журналиста Романа Протасевича.

Вместе с ним была задержана его подруга Софья Сапега. В мае 2022 года она была признана в Беларуси виновной в "разжигании социальной розни" и получила 6 лет колонии. В апреле 2023 года она согласилась на экстрадицию в РФ.

Что касается Протасевича, то его приговорили к 8 годам лишения свободы, но в мае он был помилован.