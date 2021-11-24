Министр финансов Марченко, похоже, затевает свою игру ”на стороне” - источники

По информации собеседников Delo.ua, глава Минфина готовится стать политиком в одной из партий, финансируемых олигархом Ринатом Ахметовым

Министр финансов Сергей Марченко может подать в отставку со своего поста в ближайшее время. Возможно, это будет после принятия бюджета на 2022 год во втором чтении и в целом, а может и раньше.

По данным источников в Минфине, это связано с настойчивыми просьбами перейти в политику от Рината Ахметова и его окружения. При этом Марченко якобы даже предоставили выбор из нескольких партий и политпроектов, к которому он может примкнуть, либо попробовать строить «сольную» политическую карьеру, от чего его активно отговаривают консультанты.

История отношений министра финансов Сергея Марченко и главного олигарха страны Рината Ахметова - относительно короткая, но динамичная. Вначале своей каденции на посту министра, а особенно после объявления о подготовке «ресурсного» законопроекта (впоследствии известного как 5600 о повышении ренты для горнодобывающих предприятий) министр был чуть ли не первым врагом владельца СКМ, поскольку везде артикулировал необходимость увеличивать налоговые отчисления крупных компаний.

«Яркости» отношениям предавали регулярные выпады в адрес Марченко со стороны Михаила Саакашвили, которого считают приближенным к Ахметову. Несмотря на то, что Марченко некоторое время работал экспертом в Центре Бендукидзе, который Саакашвили основал вместе с многолетним патроном нынешнего министра финансов Александром Данилюком, в моменты ярости экс-президент Грузии не раз публично поливал Марченко грязью лично, в том числе и в эфирах каналов Ахметова.

Смена курса

Однако, как известно, в дальнейшем лоббистские усилия Ахметова дали свои плоды, и принятый в первом чтении законопроект 5600 начали постепенно «выхолащивать», буквально разворачивая его в сторону бизнес-империи олигарха.

СМИ неоднократно писали, что за трансформацией законопроекта и внесением в него необходимых правок стояли экс-спикер Дмитрий Разумков и глава комитета ВР по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев. Но также координировал с ними свои усилия и министр финансов Сергей Марченко, который оставался сторонником «ресурсной» составляющей процесса уже только на словах.

Во время презентации проекта бюджета на 2022 год Марченко отдельным слайдом выделил «ресурсный» законопроект как необходимый для финансирования целого ряда расходов - от крупных проектов капитального строительства до переписи населения, которая не проводилась с 2001 года.

Наблюдатели тогда отметили, что в процессе подготовки законопроекта существенно упала сумма, которую планируется выручить от его реализации: вместо 50-60 млрд грн, в бюджет Минфин заложил 30 млрд грн.

По итогу народные депутаты и вовсе приняли решение на минувшей неделе отложить рассмотрение 5600 в долгий ящик. С одной стороны, официально это можно пояснить падением цен на руду и пересмотром тарифной составляющей на энергоносители в связи с мировым энергетическим кризисом. Однако по факту речь может идти о том, чтобы полностью «размыть» какой-либо антиолигархический эффект, который оставался в документе, а затем - вовсе стараниями Гетманцева и Марченко - снять его с повестки дня в парламенте.

Дальнейшие шаги министра лишь подтверждают его ”дрейф” в сторону Ахметова. После принятия Советом директоров МВФ решения о завершении пересмотра программы stand-by, а также выделения транша в $700 млн с продлением программы до средины 2022 года - миссия министра финансов по ”балансированию” бюджета на ближайшие недели может считаться формально выполненной. Поэтому именно сейчас могут активизироваться переговоры о переходе Марченко в политическую команду олигарха.

Параллельно тему ответственного министра-реформатора «прогревает» на эфирах «Украины24» бывший «патрон» Марченко - Александр Данилюк, у которого на каналах Ахметова, похоже, «абонемент». Данилюк и Марченко, как известно, работали вместе еще со времен Януковича в координационном центре реформ, затем вместе перешли в правительство Порошенко, вместе работали в аналитическом центре имени Бендукидзе, который впоследствии прокуратура обвиняла в причастности к расхищению средств государства на 18 млрд грн. Марченко был замминистра финансов, когда ведомство возглавлял Данилюк, а затем перешел вместе с последним в команду Зеленского. Пост министра финансов он также занял с подачи Данилюка, в ответ Марченко продвигал экс-шефа в руководители Бюро экономической безопасности.

Свободный агент

По словам источников в Минфине, предложения начать политическую карьеру Сергею Марченко стали поступать с начала текущей осени. Как аргументы ему ставят то, что в исполнительной власти Зеленского он регулярно испытывает недюжинное давление со стороны как других министерств, так и народных депутатов. Политическая же деятельность позволила бы чиновнику нести гораздо больше ответственности и при этом свободнее чувствовать себя в выражении собственных идей и видения относительно происходящего в стране в целом и в госфинансах в частности.

В стане Ахметова на «голову» Марченко претендует, в первую очередь, будущая политсила экс-спикера Дмитрия Разумкова, который является флагманом критики действующей власти после своей отставки и намерен работать на электоральном поле Зеленского и «слуг народа», в частности, на юге и востоке страны. Кроме того, в случае реанимации проекта «Украинская стратегия Гройсмана», экс-премьер также не против побороться за «толкового парня» Марченко, тем более, что они вместе уже ходили на выборы в 2019 году (нынешний министр финансов тогда баллотировался под №7 списка). О том, что Гройсман не собирается покидать электоральное казино, свидетельствуют, например, его последние фото из Литвы со дня рождения Савика Шустера.

Не прочь взять в работу Марченко и сам Александр Данилюк, который рассчитывает если не влиться в одну из спонсируемых Ахметовым команд, то как минимум самостоятельно побороться хотя бы за повышение узнаваемости вместе со своими коллегами по Центру устойчивости и развития государства - экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой и экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным. Единственный, кому ни при каких обстоятельствах «не светит» заполучить Марченко в свой список, так это Олегу Ляшко, чьи взгляды на управление экономикой через протекционизм и усиление лоббирования промышленников явно не совпадают с идеологией главы Минфина.

Сам Марченко, по данным собеседников в его окружении, пока раздумывает над тем, куда ему двигаться. Для этого он якобы даже проводит политические консультации со своей предшественницей на посту министра, а ныне послом Украины в США Оксаной Маркаровой, которая вместе с Данилюком обеспечивает контакты министра в околовашингтонской среде. Одна из версий - что публично к Ахметову он не примкнет, а будет строить псевдо-«сольную» карьеру. При этом также рассматривается и вариант, когда Марченко перейдет на должность в наблюдательный совет либо одного из холдингов Ахметова, либо в одну из госкорпораций по квоте олигарха, и только после этого будет участвовать в политической гонке за одну из команд.

В любом случае, для нынешнего правительства министр Марченко уже явно потерян, как командный игрок. Поэтому когда на ближайших заседаниях правительства он будет либо сам выдвигать, либо поддерживать выдвинутые другими инициативы, выгодные Ахметову, можно не удивляться.

Дмитрий Филипенко, специально для Delo.ua