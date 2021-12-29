Минобороны в 2021 году закупило менее трети военной автотехники от плана

Министерство обороны в 2021 году снова не успевает потратить годовой оборонный бюджет в соответствии с планом. Об этом сообщает общественная организация "Независимая антикоррупционная комиссия" со ссылкой на данные об оборонных закупках, предоставленные ведомством в ответ на обращение депутата Верховной Рады от "Голоса" Ярослава Юрчишина.

В частности, из 421 запланированной в этом году единицы автомобильной техники Минобороны в течение января-ноября успело закупить лишь 122, то есть 29%.

"Есть риск того, что ведомство может пойти традиционным путем: если что-то не будет закуплено вовремя, средства могут перенаправиться на что-то другое. В таком случае можно будет отчитаться, что все или почти все бюджетные средства освоили", - отмечают в организации.

Такое предположение подтверждается и фактическими данными: вместо запланированных 69 единиц техники связи закуплено уже 807, а вместо 37 беспилотных летательных аппаратов их за 11 месяцев купили уже 49.

Кроме того, в этом году планировалось отремонтировать за бюджетные деньги три боевых корабля и реконструировать арсенал для боеприпасов, однако по итогам ноября этого так и не было сделано.

"К сожалению, какую же технику армейцы так и не получили или какие корабли не были отремонтированы, понять невозможно. Ведь закупки вооружения и военной техники в Украине остаются полностью секретными. В бюджетной программе закупки вооружения указано только общее количество ожидаемых поставок военных товаров", - сетуют общественники, добавляя, что им Минобороны ничего не комментирует.

При этом, по данным Государственной казначейской службы, в 2020 году на модернизацию вооружения и военной техники Минобороны потратило 25,6 млрд грн, а за январь-октябрь этого года - только 16 млрд грн.

Напомним, что на модернизацию вооружения и военной техники в Министерстве обороны планируют потратить до 2024 года 95 млрд грн.