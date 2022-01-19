НАБУ затягивает расследование по делу ПриватБанка и отказывается допрашивать подозреваемых, — Дубилет

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отказалось допросить бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в растрате денег банка. Соответствующее постановление опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

В комментарии для Delo.ua Дубилет рассказал, что он более 5 раз обращался в НАБУ с ходатайствами о допросе, чтобы прокомментировать суть и ход дела. Экс-председатель правления ПриватБанка предоставлял следователям свои контактные данные и адрес в Израиле — в этой стране он сейчас находится.

"Однако я удивлен, что НАБУ/САП считают меня подозреваемым, но отказываются меня допросить. Если объективная цель следствия – выявить истину, логичнее меня допросить. В то же время отказ следствия это сделать, как минимум, нелогичен. Я считаю, что цель упомянутых выше госорганов – не устанавливать все обстоятельства дела ПриватБанка, а только затягивать расследование", — подчеркнул Дубилет.

В последний раз банкир инициировал свой допрос в декабре. НАБУ снова отказалось допрашивать Дубилета, никак не объяснив свое решение.

Delo.ua отправило официальный запрос в НАБУ, чтобы выяснить, чем руководствуются детективы, когда отказываются допрашивать одного из главных обвиняемых по делу о крупной растрате денег ПриватБанка.

Сначала в НАБУ заявили, что не владеют такой информацией. Позже сообщили, что детективы Национального бюро осуществляют досудебное расследование ряда уголовных производств по растрате средств ПриватБанка. В то же время в НАБУ не могут объяснить, почему они отказываются допрашивать Дубилета, так как не имеют права разглашать такую информацию.

В свою очередь экс-глава ПриватБанка считает, что его допрос может разоблачить обстоятельства национализации, "которые тщательно скрываются органами власти".

"Именно это является причиной нежелания НАБУ/САП допрашивать меня", — подчеркнул Дубилет, добавив, что собирается снова обратиться в суд и требовать допроса.

Отметим, бывшего председателя ПриватБанка отказались допросить уже после того, как судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения Дубилету в виде содержания под стражей.

По данным ВАКС, общая сумма ущерба, которую нанесли действия Дубилета, составляет более 314 миллионов долларов. То есть, согласно официальному курсу Национального банка по состоянию на 16 декабря 2016 года, сумма составляла более 8,2 миллиарда гривен.

Напомним, в декабре 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. В свою очередь ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.