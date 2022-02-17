"Надо печатать больше денег": за что ОП хочет убрать главу НБУ и кто его заменит?

Страсти вокруг поста главы НБУ не утихают. ОП не доволен работой нынешнего руководителя Нацбанка Кирилла Шевченко и уже ищет ему замену.

В частности, неудобной стала монетная политика регулятора, который делает упор на таргетирование инфляции. На фоне стремительного роста цен четыре раза за полгода НБУ повысил учетную ставку – с 8% годовых в июле 2021 года до 10% в январе 2022 года. Ранее СМИ уже не раз сообщали, что в ОП требуют от НБУ запустить печатный станок.

Однако регулятор ОП не прислушивается - Шевченко, как видно, отказался выполнять поручения Банковой, так что уже полгода идет поиск кандидатуры на его место. Однако в Украине традиционную для Зе-команды медийную шумиху вокруг ситуации раздувать не стали – в ожидании 700 млн долл от МВФ власти решили не демонстрировать откровенное посягательство на независимость регулятора. Замену попытались найти максимально тихо, и как всегда – основной критерий поиска – "покладистость". Особенно часто звучит кандидатура экс-главы "Ощадбанка" Андрея Пышного, который, впрочем, это отрицает. Источники на рынке отмечают, что назначение Пышного лоббируют из ОП, к тому же альтернатив у него не много – его банковская карьера вот-вот канет в лету, а поддержка из ОП и место в Нацбанке – его счастливый билет.

Правда, надеяться, что ОП в кои-то веки изменит свою кадровую политику - не стоит, так что можно предположить, что Пышного, если его кандидатуру таки смогут продвинут, ждет та же роль, что и всех ставленников Офиса Президента — функционера.

Недовольство действующим главой исходит в первую очередь от главы офиса Андрея Ермака. Более того, по слухам, Пышный - именно его креатура, и в случае получения должности станет руками и глазами Ермака в банковской сфере, - вероятно "недовольство" Кириллом Шевченко обусловлено именно этим фактом. И тот факт, что Пышный уже не раз становился фигурантом уголовных производств – не проблема. С ним у Ермака давняя связь, которая прослеживается, в частности, через Арсения Яценюка. Пышный — кум Арсения Яценюка. С экс-премьером он знаком еще с 1991-го, когда поступил в Черниговский университет на юрфак. Тогда он еще вместе с Яценюком занимался юриспруденцией в фирме "Юрек-Аудит". Считается, что должность в "Ощадбанке" с 2014-по 2020 годы Пышный занимал именно благодаря протекции Яценюка, который стал Премьером в том же 2014-м. В 2019 наблюдательный совет банка в обход правил продлил каденцию Пышного. Однако НБУ эта ситуация возмутила, и в 2020 «Ощадбанк» таки провел конкурс на пост главы банка и Пышного к участию в нем не допустили.

Очевидно, что подобные манипуляции в "Ощадбанке" не прошли бы, не будь у Пышного протекции сверху уже при новой власти. С главой ОП их также многое связывает, в частности они вместе являются основателями ОО "Почувствуй". К тому же известно, что Ермак и экс-премьер также имеют общие интересы. В 2010 году Ермак был доверенным лицом Арсения Яценюка в 216 округе в Киеве во время выборов президента, также работал его юристом.

После того, как НБУ вмешался в ситуацию в "Ощадбанке", для карьеры Пышного настали сложные времена. В 2021 в кулуарах пролетел слух, что, как компенсация олигархату, Пышный при поддержке Коломойского может возглавить ПриватБанк. Однако не сложилось. Попытать счастья он решил в еще одном банке, и, если вопрос пролоббируют, дело имеет шансы на успех. Согласно имеющейся информации, Пышный и его люди не раз "мелькали" в истории вокруг проведения рекрутинговой компанией Korn Ferry конкурса на должность председателя правления "Укрэксимбанка". Так стало известно, что Андрей Пышный был замечен во Франкфурте, где по настоянию английской компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU), получившей патронат над конкурсом в украинском государственном (!) банке через Председателя набсовета Оляну Гордиенко, проходят собеседования на должность (даже адрес имеется - Barckhausstr. 12-14, Frankfurt, Germany). Более того представители Пышного недавно несколько раз вылетали из Украины для проведения «торгов» с членами набсовета. Согласно информации, просочившейся в сеть, Доминику Меню – так называемому «независимому» члену набсовета «Укрэксимбанка» на недавней встрече в Париже взамен за голос в поддержку Пышного была обещана поддержка и в ОП, и в Кабмине при переизбрании этой весной в Набсовет. Аналогичные договоренности прошли в Будапеште с членом совета Ласло Урбаном. Сложнее было с Димитри Шишло – свою поддержку он обменял на пост председателя набсовета (более года у него идет война за власть с нынешним председателем Оляной Гордиенко).

Можно предположить, что для Пышного "Укрэксимбанк" — запасной аэродром… Ведь хотя сейчас его ведут на должность главы регулятора из самого ОП - и тут есть свои осложнения. Судя по всему, назначить Пышного не дает президент Зеленский. Во-первых, это назначение серьезно ослабит НБУ. Во-вторых, а он не желает видеть тень Яценюка над банковской сферой. Более того, президент опасается, что через экс-премьера на регулятора может быть установлено влияние экс-главы МВД Арсена Авакова, которого так долго и тщательно пытались вытеснить из империи внутренних дел страны. Не исключено, что влияние Авакова на любые аспекты власти, тем более – банковский сектор, для Зе-команды опасно. Особенно, учитывая рост количества некомпетентных решений в политике власти и ухудшения ситуации в стране.

В любом случае на рынке мало верят, что Зе-команда будет работать в плюс, и потому любые конкуренты, особенно – носители опыта и профессионализма, каких среди представителей "старого" режима достаточно много, - крайне нежелательны. Конкуренции Зе-власть не выдержит, потому им необходимо снимать всех, кто не готов безоговорочно выполнять некомпетентные решения.