Печатные СМИ с 16 января переходят на украинский язык: когда и за что газеты начнут штрафовать

В воскресенье, 16 января, вступит в силу 25 статья закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С этого дня все печатные средства массовой информации общегосударственной и региональной сферы распространения будут издаваться на украинском языке.

По закону, печатные СМИ могут выходить и на других языках, но только при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж издания на государственном языке. Все языковые версии должны издаваться с одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

Как отмечает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, о вступлении нормы его команда предупреждала все печатные медиа еще в прошлом году. Он также добавил: по данным Книжной палаты, в 2021 году выходило 217 газет и 107 журналов, на которые будет распространяться 25 статья языкового закона.

Кроме того, теперь по закону в каждом пункте распространения печатных средств массовой информации должно быть не меньше 50% печатных СМИ на украинском языке. Аналогичные нормы для местных печатных изданий начнут действовать 16 июля 2024 года. Однако отметим, что эти нормы не распространяются на СМИ, издаваемые исключительно на крымскотатарском и других языках коренных народов Украины. Также под исключения попадают английский и другие официальные языки Европейского Союза.

За нарушение 25 статьи закона грозит штраф — от 6800 до 8500 грн при первом нарушении. При повторном нарушении штраф увеличится и составит от 8,5 тысячи до 11,9 тысячи грн. Однако нормы вступят в силу только с 16 июля 2022 года.

Напомним, что в 16 января 2021 года в силу вступила норма закона, по которой все украинские предприниматели, работающие в сфере услуг, обязаны общаться и предоставлять информацию на государственном языке. Как тогда заявил Креминь, Секретариат уполномоченного для выявления нарушений языкового законодательства, особенно в сфере обслуживания, инициировать определенные рейды в условиях пандемии не будет.

По его словам, он не может рисковать здоровьем своих коллег и требовать от них аналогичные формы контроля. Также Креминь добавил, что им хватит других возможностей зафиксировать факты возможных нарушений. В соответствии с планом работы на 2021 год, Секретариат готовится к различным формам проверок, однако меры государственного контроля среди основных.