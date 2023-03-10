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РФ використовує фірми Великобританії для відмивання прибутків з війни - Bloobmerg
В Уряді Великої Британії підозрюють РФ у спробах відмивати отримані прибутки від війни з України через британські компанії.
Місцеві правоохоронці виявили в країні велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у Британії протягом останніх років. Ймовірно, це робилося для відмивання грошей або ухилення від податків, повідомляє Bloobmerg.
У сотнях цих фірм як керівники вказані росіяни, а деякі контрольовані РФ компанії намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди.
До прикладу, одна з компаній зареєстрована у судноплавних реєстрах та вказана як перевізник зерна, але її судно підозрюється у вивезенні краденого збіжжя з України під час війни. Всі посадові особи компанії є громадянами Росії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Британський уряд планує посилити закони по контролю за відмиванням грошей, і це повинно допомогти придушити тисячі зареєстрованих у Великобританії компаній, які сприяють шахрайству, фінансуванню тероризму та незаконній купівлі зброї.
Видання зазначає, що зловмисники переводять на рахунки британських компаній великі суми і зберігають їх там роками. Потім вони або переводять гроші на інші рахунки аби не платити податки, або подають завідомо невірні рахунки, які не розкривають реальних активів.
РФ проводить свої махінації не лише в Лондоні. В Україні арештували ще 32 мільйона гривень Миколаївського глиноземного заводу російського олігарха Олега Дерипаски.
Національний банк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом виключити Російську Федерацію з числа країн-членів FATF, натомість включити країну-агресора до "чорного списку" FATF.