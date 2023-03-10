РФ использует фирмы Великобритании для отмывания доходов с войны

В Правительстве Великобритании подозревают РФ в попытках отмывать полученные доходы от войны из Украины посредством британских компаний.

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Местные правоохранители обнаружили в стране большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании за последние годы. Вероятно, это делалось для отмывания денег или ухода от налогов, сообщает Bloobmerg.

В сотнях этих фирм в качестве руководителей указаны россияне, а некоторые контролируемые РФ компании пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.

К примеру, одна из компаний зарегистрирована в судоходных реестрах и указана как перевозчик зерна, но судно подозревается в вывозе краденого зерна из Украины во время войны. Все должностные лица компании являются гражданами России.

Британское правительство планирует усилить законы по контролю за отмыванием денег, и это должно помочь подавить тысячи зарегистрированных в Великобритании компаний, способствующих мошенничеству, финансированию терроризма и незаконной покупке оружия.

Издание отмечает, что злоумышленники переводят на счета британских компаний большие суммы и хранят их там годами. Затем они либо переводят деньги на другие счета, чтобы не платить налоги, либо подают заведомо неверные счета, которые не раскрывают реальных активов.

РФ производит свои махинации не только в Лондоне. В Украине арестовали 32 миллиона гривен производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия Николаевского глиноземного завода.

Национальный банк Украины обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с призывом исключить Российскую Федерацию из числа стран-членов FATF, включая страну-агрессора в "черный список" FATF.