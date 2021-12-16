СМИ собрали инициативы Даниила Гетманцева, которые не увенчались успехом

Большинство реформаторских инициатив главы комитета ВР по вопросам финансовой и налоговой политики Даниила Гетманцева закончились провалом и не привели к заявленным результатам. Об этом говорится в статье "Почему большинство инициатив Даниила Гетманцева не увенчались успехом" издания "Комментарии".

Журналисты приводят в качестве провалов налоговую амнистию, кадровые решения, лицензирование игорной деятельности, ситуацию в борьбе с "тенью" на рынках подакцизных товаров.

В частности, как признал сам Гетманцев, налоговая амнистия не заинтересовала "целевую аудиторию" (то есть людей с ожидаемыми отчислениями в $40-50 тысяч). Депутат обвиняет в блокировании амнистии банкиров, которые не готовы содействовать потенциальным декларантам и правительству. Однако, по мнению авторов, причиной отсутствия интереса является неопределенность действий власти и попытки запугивать тех, кто подаст декларацию, арестами активов.

Также, напоминает издание, общественные организации ФОПов не могут простить Гетманцеву максимальную фискализацию своей деятельности. Впрочем, и сам Гетманцев, по сообщениям СМИ, якобы имеет прямое отношение к организации альтернативных митингов и вербовке части общественных организаций, которые выступают за "мягкую" версию фискализации.

Провальной, по оценке "Комментариев", является и кадровая политика комитета Гетманцева. К начальникам фискального и таможенного ведомств масса претензий, пишет издание. Начиная от полного провала борьбы с теневым рынком подакцизных товаров, заканчивая фиаско с внедрением санкций СНБО против контрабандистов, которые по факту не принесли дополнительных доходов в бюджет, несмотря на весь пафос, с которым принимались. "Мы доверяли, мы брали людей, которым доверяли, мы ошибались. Был целый ряд кадровых ошибок", — разводит руками Гетманцев. Но при этом не уточняет, почему он до сих пор не понес политической ответственности за эти ошибки.

Среди других проектов, оцененных как провальные, — лицензирование игорной деятельности после ее легализации в Украине. По данным Опендатабот, по состоянию на ноябрь 2021 года государственный бюджет получил 1,34 миллиарда гривен от продажи лицензий казино — это лишь 18% от запланированного дохода в 7,4 млрд грн. Теперь глава налогового комитета вынужден оправдываться, что законопроект о налогообложении был подготовлен с опозданием, а система была выписана "криво", из-за чего сейчас приходится принимать отдельный документ, пишет издание.

Новые инициативы Гетманцева ощутят на себе не только богатые, но и средний класс. Это косвенные методы оценки финансового состояния, то есть контроль расходов. "Вместо того, чтобы создавать условия для выведения зарплат и прочих доходов из тени (снижение налогов, стимулирование частного предпринимательства, инструменты инвестирования — кроме депозитов и недвижимости), Гетманцев идет по самому худшему пути давления на обычного гражданина. Этой инициативе уже готов "подыграть" министр финансов Сергей Марченко, который на днях объявил, что готов разрешить налоговой копаться в доходах украинцев до 1995 года после завершения налоговой амнистии", — добавляют журналисты.

Еще одна инициатива — это внедрение накопительной пенсионной системы в опасном варианте, когда отчисления ЕСВ и накопления граждан будут инвестироваться в облигации внутреннего займа. "К чему это может привести, показывает пример Казахстана, где фонды национального достояния, будучи инвестированными внутри страны, были разворованы", — резюмирует издание.