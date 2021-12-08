В Кабмине рассматривают на место замминистра энергетики Юрия Зюкова, которого подозревали в работе на "Л/ДНР", — эксперт

Во властных кабинетах обсуждают кандидатуру бывшего заместителя министра энергетики 2014-2015 годов Юрия Зюкова на эту же должность.

Об этом заявил политический эксперт Владимир Манько, сообщают "Українські новини".

Ранее не раз сообщалось о том, что Юрий Зюков работал на оккупационные администрации так называемых "Л/ДНР", покупая у них уголь. В 2016 году премьер-министр Владимир Гройсман просил СБУ проверить, действительно ли занявший тогда должность советника главы Минэнерго Зюков вел торговлю в террористами.

Общественный активист и журналист Сергей Иванов тогда обвинил министра энергетики Игоря Насалика за то, что тот вернул в штат вверенного ему ведомства Юрия Зюкова, "человека Натальи Королевской, Александра Ефремова и других казнокрадов".

"Сейчас планируется в Министерство энергетики заместителем министра назначить господина Зюкова. Это такой господин, который, по информации СМИ, занимается торговлей с ОРДЛО. В частности, углем. А его сын (Роман Зюков), тоже пишут медиа, дебоширит в Киеве и поджигает машины даже. Есть уголовное производство по этому поводу", — заявил Владимир Манько.

Ранее издание PavlovskyNews сообщало, что в организации поджога трех авто на улице Зверинецкой в Печерском районе Киева заподозрили Романа Зюкова, сына бывшего замминистра энергетики Юрия Зюкова. В подтверждение этого были предоставлены ссылки на материалы Печерского райсуда. Согласно документам, автомобили Романа Зюкова были конфискованы, поскольку могли быть использованы при организации поджога, а сейчас проходят по делу как вещественные доказательства.

"Также, как свидетельствуют судебные реестры, Роман был дважды остановлен полицией в Харькове, будучи с признаками опьянения за рулём. И, по крайней мере, 8 раз установлено превышение им скорости на трассе под Киевом", — говорится в сообщении PavlovskyNews.

Также, по информации журналистов, и Юрий Зюков, и его сын фигурировали в скандале с торговлей углем с неподконтрольными территориями Луганской области. Информация об этом стала известна в 2017-2018 годах.

"Так, в польских реестрах появилась информация, что совладельцем местной компании Doncoaltrade, которая продавала в Польшу уголь из ОРДЛО, является Зюков-младший. Причём его партнером значился Александр Мельничук, который некоторое время был замминистра топлива, энергетики и угольной промышленности так называемой "ЛНР". Сама компания потом попала под санкции США", – говорится в публикации.

Кроме того, журналисты отмечают, что в материалах судебного реестра организатором схемы торговли углем из "ЛНР" числился именно Зюков-старший, который после работы заместителем министра с 2015-го года был советником главы Минэнерго. И несмотря на то, что в рамках досудебного расследования, которое проводила СБУ, были установлены новые факты, серьезными разбирательствами для бывшего замминистра дело не закончилось.

СПРАВКА:

Юрий Зюков работал замминистра угольной промышленности в 2006-2007 годах. В 2009 году Зюков поддержал кандидата на должность президента Украины Юлию Тимошенко и стал ее доверенным лицом, за что его исключили из Партии регионов. С апреля 2014 года по март 2015 года — первый замминистра энергетики и угольной промышленности Украины.